"L'atmosphère devient plus fraiche en bord de mer" et cela est associée "à un vent violent" "avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h localement 80 km/h entre La Pointe de La Table et Sainte-Rose" prévoit Météo France pour la journée du mardi 5 septembre 2017. Nous publions ci-dessous le bulletin des météorologues

"L'atmosphère devient plus fraiche en bord de mer" et cela est associée "à un vent violent" "avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h localement 80 km/h entre La Pointe de La Table et Sainte-Rose" prévoit Météo France pour la journée du mardi 5 septembre 2017. Nous publions ci-dessous le bulletin des météorologues

"Après le passage de la bande nuageuse et pluvieuse sur le sud du département au cours de la nuit dernière, le temps s'améliore nettement et rapidement au cours de la matinée. Quelques nuages résiduels circulent du côté de St Pierre ou de St Joseph au cours de la matinée tandis que le beau temps s'installe sur une grande partie nord de l'île.

L'atmosphère devient plus fraiche en bord de mer associée à un vent violent. L'après midi, la couverture nuageuse envahit le relief sans occasionner de précipitations significatives. Le vent de Sud se renforce sur les côtes Ouest et Est avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h localement 80 km/h entre La Pointe de La Table et Ste Rose. Le vent est aussi bien soutenu sur la région du volcan ainsi que sur les crêtes de mi-pente exposées.

La mer devient forte associée à ce vent de Sud. Arrivée d'un train de houle de Sud-Ouest impactant la côte ouest et sud. Le pic de ce train de houle atteint son maximum au cours de la nuit suivante avec des valeurs légèrement supérieures à 3 mètres en hauteur moyenne".