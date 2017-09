Le maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon, vient d'écrire au Premier ministre, Édouard Philippe, afin d'attirer son attention sur la diminution des contrats aidés dans l'île. Une information détaillée dans un communiqué de la ville ce mercredi 6 septembre 2017. (Photo d'archives)

Le maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon, vient d'écrire au Premier ministre, Édouard Philippe, afin d'attirer son attention sur la diminution des contrats aidés dans l'île. Une information détaillée dans un communiqué de la ville ce mercredi 6 septembre 2017. (Photo d'archives)

L’élu évoque notamment la réunion du vendredi 1er septembre avec les représentants des associations nationales des élus locaux où le gouvernement s’engageait à regarder au cas par cas les difficultés des communes et à permettre aux préfets de régler les situations particulières lors de la rentrée. "S’agissant du Tampon, le maire a rappelé l’effort exceptionnel consenti par la commune qui a mobilisé un million d’euros pour renforcer les effectifs des Atsem. Il appartient désormais à l’État de compléter cet effort par la mobilisation de contrats aidés", indique le communiqué.

L’édile insiste sur l’importance de ces emplois pour le fonctionnement des services publics et la survie du tissu associatif. Il regrette l’absence d’annonce autour du quota d’emplois aidés pour le second semestre. Et ce alors que des contrats arrivent à échéance.