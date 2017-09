La maire de la Possession, Vanessa Miranville, préside "Citoyens de La Réunion en action" (CREA). Elle ne prendra pas la tête de liste de son mouvement pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2017. Son adjointe, déléguée à l'aménagement et à la mobilité, Françoise Lambert, conduira la liste. Jean-Christophe Espérance, en charge de la démocratie participative, figure en deuxième position. La première magistrate et son premier adjoint, Gilles Hubert, seront, respectivement, à la troisième et à la quatrième place. Les deux conseillers municipaux, Eve Lechat et Rosaire Minatchy, seront suppléants. (Photo d'archives)

"Je ne suis pas la tête de liste pour la prochaine élection sénatoriale. Le mandat de maire de la commune de La Possession reste ma priorité même si les enjeux aux sénatoriales sont majeurs pour La Réunion", indique-t-elle dans un communiqué. Il s’agit pour elle d’un engagement pris auprès de ses administrés. L’élue veut s’appuyer sur la contribution des citoyens, des grands électeurs et des acteurs locaux afin de porter les propositions des citoyens, des entreprises et des élus. Objectif : "met en l’air le génie réunionnais", écrit-elle.

L’édile souhaite une nouvelle organisation administrative adaptée aux réalités locales afin d’élaborer un projet de territoire. "C’est en co-construction que nous travaillerons à un vrai projet social, autour du volet chômage, santé et éducation", ajoute-t-elle. Elle rappelle son attachement à l’ouverture sur l’Océan Indien et le monde et au développement économique, solidaire et écologique de l’île.

ts/www.ipreunion.com