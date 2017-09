L'humoriste Jean-Claude Muaka s'illustre normalement sur les planches. Le temps d'une vidéo, le comédien s'attaque à l'une des institutions de La Réunion : le pique-nique. Avec humour, (presque) sans tomber dans le moukatage, l'artiste rie et fait rire des traditions (et clichés ) qui planent sur le moment du pique-nique à la réunionnaise : manger beaucoup, plusieurs plats différents, avec beaucoup de monde et bonpé piment ! Une solide réputation qui trouve maintenant sa place au delà des plages et sites de l'île.

Mise en ligne le 3 septembre dernier, le mini-film parodique de l'humoriste Jean-Claude Muaka cumule déjà plus de 400.000 vues. Le pique-nique romantique que ce dernier organise pour sa petite amie, commence bien. La jeune femme, réunionnaise, trouve là une occasion de montrer à son copain ce qu'est un VRAI pique-nique réunionnais...

Depuis peu, il est possible de retrouver toutes les aires de pique-nique disponibles à La Réunion. Elles sont toutes référencées sur un site internet. De quoi perpétuer la tradition.

De son côté, l'artiste franco-congolais, ancien participant à l'émission "On ne demande qu'à en rire" sur France 2, débute une série de représentations de son spectacle "One Man Costaud" au théâtre Apollo à Paris.

