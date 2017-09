Au cours des 15 derniers jours, un seul nouveau cas de dengue autochtones a été signalé, portant à 70 le nombre de cas identifiés depuis le début de l'année. L'ARS OI rappelle à la population l'importance de se mobiliser pour lutter collectivement contre les moustiques. Le virus circule principalement sur Saint-Paul et Saint-Louis. Nous publions le communiqué de l'ARS ci-dessous.

Au cours des 15 derniers jours, 1 seul nouveau cas autochtone de dengue a été signalé.

La circulation du virus de la dengue persiste donc malgré l’entrée dans l’hiver austral.Ces nouveaux cas autochtones sont situés sur les communes de Saint-Paul (quartiers Grand Pourpier et Le Guillaume) et Saint-Louis (quartier La Rivière). La circulation virale présente actuellement une faible activité mais se poursuit néanmoins de manière diffuse sur plusieurs secteurs des communes de Saint-Paul et de Saint-Louis. Les autres foyers préalablement identifiés semblent à présent peu ou pas actifs.

Au total, 70 cas autochtones et 7 cas importés ont été identifiés depuis le début de l’année.