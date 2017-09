Sous la menace de l'ouragan Irma, le phénomène le plus puissant observé depuis 1988, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ont été placées en vigilance violette, le plus haut degré d'alerte. Météo France parle d'une "intensité sans précédent sur l'Atlantique" dans son dernier bulletin publié à 6h00 ce mercredi (Heure de La Réunion). Suivez l'actualité en live. (Les heures indiquées sont celles de La Réunion)

Sous la menace de l'ouragan Irma, le phénomène le plus puissant observé depuis 1988, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ont été placées en vigilance violette, le plus haut degré d'alerte. Météo France parle d'une "intensité sans précédent sur l'Atlantique" dans son dernier bulletin publié à 6h00 ce mercredi (Heure de La Réunion). Suivez l'actualité en live. (Les heures indiquées sont celles de La Réunion)

11h09 - L'ouragan Irma continue de se déplacer. Il a touché terre dans la nuit de mardi à mercredi sur l'île de Barbuda, dans les Caraïbes, a annoncé le Centre des ouragans américain. L'oeil du cyclone est passé sur Barbuda vers deux heures du matin (06hGMT), accompagné de vents atteignant 295 km/h, a précisé le centre. Du côté d'Haïti, certains habitants sont livrés à eux-mêmes en attendant le plus fort passage de l'ouragan.

"Je n'ai que cette maison et nulle part où aller": les Haïtiens livrés à eux-mêmes face à Irma https://t.co/fmttkxVWml par @Ameliebaron #AFP pic.twitter.com/FiF2BoJ52B — Agence France-Presse (@afpfr) 6 septembre 2017

09h00 - La vigilance violette a été déclenchée pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy. La population est appelée à rester à l'abri et à ne sortir sous aucun prétexte.

🔴Cyclone #Irma 🌀: vigilance violette déclenchée pour #SaintMartin et #SaintBarthelemy. Restez à l’abri. Ne sortez sous aucun prétexte. pic.twitter.com/V0MqS3NqFF — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 6 septembre 2017

- Pour rappel -

Le phénomène continue à se renforcer : passé en catégorie 5, l'ouragan devrait entraîner des vents de 360 km/h à l'approche du nord des Petites Antilles. Des renforts de sécurité civile ont été envoyés à Saint-Martin avec 60 sapeurs-pompiers venus de métropole, 20 de la Guadeloupe et 200 gendarmes. Cette île et celle de Saint-Barthélémy ont été placées en vigilance violette, soit le plus haut degré d'alerte possible.