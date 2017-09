Le Journal de l'île de La Réunion portait plainte ce mardi 5 septembre 2017 contre le député de la septième circonscription, Thierry Robert, pour provocation à la haine raciale. En cause : des propos tenus dans sa nouvelle émission de radio diffusée sur RSL et Créole FM. Le parlementaire protestait contre la subvention de deux millions d'euros accordée par la Région Réunion au JIR, moment où il déclarait : "On est en train de faire une politique de copains coquins, une politique excuse à moins le terme : moin na point rien contre de moun na na couleur de peau blanc, mais moin mi tiens un discours comme moin na l'habitude, c'est une politique de gros-blanc, il faut arrêter cette politique là." (Photo d'illustration)

Le Journal de l'île de La Réunion portait plainte ce mardi 5 septembre 2017 contre le député de la septième circonscription, Thierry Robert, pour provocation à la haine raciale. En cause : des propos tenus dans sa nouvelle émission de radio diffusée sur RSL et Créole FM. Le parlementaire protestait contre la subvention de deux millions d'euros accordée par la Région Réunion au JIR, moment où il déclarait : "On est en train de faire une politique de copains coquins, une politique excuse à moins le terme : moin na point rien contre de moun na na couleur de peau blanc, mais moin mi tiens un discours comme moin na l'habitude, c'est une politique de gros-blanc, il faut arrêter cette politique là." (Photo d'illustration)