Quatre mois après le lancement du passeport numérique par la mission locale Nord et la Fondation Orange, l'heure était aujourd'hui à sa remise à une dizaine de jeunes. Ce projet a pour but d'accompagner les jeunes à l'accès aux droits numériques ". Ce dispositif permet donc aux jeunes de développer leur compétences, d'améliorer leur employabilité mais également de les informer sur les bienfaits et méfaits du numériques.

Quatre mois après le lancement du passeport numérique par la mission locale Nord et la Fondation Orange, l'heure était aujourd'hui à sa remise à une dizaine de jeunes. Ce projet a pour but d'accompagner les jeunes à l'accès aux droits numériques ". Ce dispositif permet donc aux jeunes de développer leur compétences, d'améliorer leur employabilité mais également de les informer sur les bienfaits et méfaits du numériques.

Trois ateliers de 2h à 3h pour l'obtenir. Le passeport numérique est un accès pour connaitre l'uivers du numérique. La mission locale nord forme ansi des jeunes à être autonome sur internet mais pas n'importe comment. Les jeunes en assistnat aux ateliers peuvent apprendre à créer un cv en ligne, à faire leurs démarches adminstratives et surtout à bien utiliser la toile pour que celle-ci ne leur porte pas préjdice ar la suite. Nahéma s'est vue remettre son apsseport. Elle raconte qu'avant cette formation elle n'avait pas conscience des dangers que pouvaient avoir internet et les réseaux sociaux pour son avenir professionnel.

Nahéma Hippolyte s'est vue remettre son "Passeport Numérique" par la Mission Locale Nord et la Fondation Orange. @Ipreunion pic.twitter.com/bhwysD6uZo — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 6 septembre 2017

La mission locale Nord se félicite du succès de ce dispositif. Prévu pour 420 jeunes, pour l'heure se sont 152 qui ont été concernés par le passeport numérique. "C'est une façon de se créer une identité numérique et de préparer l'avenir", explique Jacques Lowinski, président délégué de la mission locale nord

Ce passeport numérique est également un moyen de conduire les jeunes à trouver un emploi d'après Brigitte Auby, secrétaire de la Fondatin Orange : "L'emploi est au coeur de ce dispositif".