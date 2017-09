Voici les titres développés ce jeudi :



- Irma - Au moins six morts à Saint-Martin et 95% des habitations détruites

- Logement - On prend les mêmes promesses et on recommence

- Saint-Louis - Ils réclament une portion de route un dimanche par mois - Les passionnés de motos veulent faire leurs shows en toute sécurité

- Ça s'est passé un 7 septembre - 2013 - Le pape François décide d'une journée de jeûne pour la paix en Syrie

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques rafales sur l'Est, le Nord et l'Ouest

Irma - Au moins six morts à Saint-Martin et 95% des habitations détruites

Mer déchaînée, toits arrachés, bateaux projetés sur les routes: mercredi l'ouragan Irma a "totalement dévasté" l'île de Barbuda et durement frappé les îles française de Saint-Barthélemy et franco-néerlandaise de Saint-Martin, faisant au moins six morts à Saint-Martin côté français. Le bilan pourrait être d'autant plus dramatique sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy qu'environ 7.000 personnes avaient refusé de se mettre "à l'abri" selon la ministre française des Outre-Mer, Annick Girardin. Jamais les Antilles françaises n'avait connu un phénomène d'une telle intensité. Irma menace désormais Porto Rico, Haïti et Cuba

Didier Robert s'est (encore) engagé à un plan de réhabilitation - Logement - On prend les mêmes promesses et on recommence

Ce mardi 5 septembre 2017, patrons et syndicats du bâtiment sont descendus dans les rues du chef-lieu. Faute à un secteur en crise, qui peine à remonter la pente, faute d'activité et de chantiers. Lors de cette manifestation, le Conseil Régional a reçu une délégation et a notamment promis la mise en place d'un plan de réhabilitation des logements. La promesse n'est pas nouvelle.

Saint-Louis - Ils réclament une portion de route un dimanche par mois - Les passionnés de motos veulent faire leurs shows en toute sécurité

Une cinquantaine de passionnés et de professionnels des deux roues réclament une portion de route à Saint-Louis, un dimanche après-midi par mois. Le but étant de se donner en spectacle en toute sécurité devant un public. L'événement se veut être encadré par des professionnels de la discipline. S'amuser mais aussi dynamiser la zone de Bel-Air. Une page Facebook a donc été créée pour annoncer le projet et les démarches administratives ont été lancées.

Ça s'est passé un 7 septembre - 2013 - Le pape François décide d'une journée de jeûne pour la paix en Syrie

Le 7 septembre 2013 a été marqué par le jeûne et la prière, à la demande du Pape François, pour la paix en Syrie, pays dévasté par les combats de l'Etat islamique d'une part et du régime de Bachar al-Assad d'autre part. Les personnes d'autres confessions étaient également appelées à participer à cette journée.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques rafales sur l'Est, le Nord et l'Ouest

Le soleil sera au rendez-vous ce jeudi 6 septembre 2017. Le vent lui aussi s'invite sur une large partie de La Réunion, impactant les côtes Est, Nord et Ouest.