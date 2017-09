Une cinquantaine de passionnés et de professionnels des deux roues réclament une portion de route à Saint-Louis, un dimanche après-midi par mois. Le but étant de se donner en spectacle en toute sécurité devant un public. L'événement se veut être encadré par des professionnels de la discipline. S'amuser mais aussi dynamiser la zone de Bel-Air. Une page Facebook a donc été créée pour annoncer le projet et les démarches administratives ont été lancées.

Une cinquantaine de passionnés et de professionnels des deux roues réclament une portion de route à Saint-Louis, un dimanche après-midi par mois. Le but étant de se donner en spectacle en toute sécurité devant un public. L'événement se veut être encadré par des professionnels de la discipline. S'amuser mais aussi dynamiser la zone de Bel-Air. Une page Facebook a donc été créée pour annoncer le projet et les démarches administratives ont été lancées.

Faire des show, des démonstations et de stunt en toute sécurité c'est ce que souhaite une cinquante de professionnels et passionnés de motos. L'idée serait donc de faire fermer une portion de route à Saint-Louis, et précisément la zone de Bel-Air, un dimanche après midi par mois. A l'origine de ce projet, trois fans de deux roues dont Christian : "C'est une zone qui est morte le dimanche car les commerces sont fermés et les habitations ne se trouvent pas à proximité".

"On a pris le train en marche comme on dit", rigole Christian. Un évenement qui serait donc ouvert à toutes les motos pour que chaque pilote puisse s'amuser mais pas question de faire n'importe quoi. "S'il n'y a pas la sécurité i roule pas", assure le membre de la Team 974deuxzéros. En effet, une véritable organisation sera mise en place si le projet se concrétise. "Il faudra que chaque participant ait ses gants, ses bottes, son casques, et sa protection dorsale", explique Christian. Le père insiste également sur le fait qu'aucune course ne sera organisée : "On veut montrer au public les bons côtés de la moto".

Pour que tout se passe sans débordement, l'association a prévu de soliciter la gendarmerie pour encadrer l'événement :"On veut que les règles soient respectées et que les particiapnts aient de bons rapports avec les forces de l'ordre". Hier, le 5 septembre, ils étaient une quarantaine de passionnés à soliciter la mairie de Saint-Louis. Résultat positif pour eux. "On a eu le feu vert de la commune mais nous devons quand même envoyer un courrier à la sous-préfecture pour avoir les autorisations de fermer la route", déclare le père de famille.

Bien que cette idée soit présente dans la tête des fans de motos de Saint-Louis depuis plusieurs semaines, la première édition du "Show Cross Bitume", a été décisive pour lancer le projet. Une page Facebook intitulée Nou veut roule dan ST LOUIS a d'ailleurs été créée. Le but étant de recueillir un maximum d'adhérants et de trouver des partenaires.

de/www.ipreunion.com