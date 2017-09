Ce jeudi 7 septembre 2017, la FDSEA a indiqué, dans un communiqué, que plusieurs feux de cannes avaient été constatés cette semaine sur Saint-Pierre. Le syndicat précise que ces incendies ont détruit plusieurs hectares et que le vandale a été intercepté. Nous publions le communiqué syndical ci-dessous.

Depuis 3 jours, nous constatons plusieurs incendies sur la commune de st pierre.

Ces incendies ont détruit plusieurs hectares de canne, et ont pénalisé lourdement la campagne sucrière pour les agriculteurs concernés, qui doivent récolter l’ensemble des cannes brûlées dans les meilleurs délais afin d’éviter plus de perte en tonnage et en richesse.

Ces événements montrent néanmoins la solidarité entre planteurs. Puisque les voisins sont intervenus pour aider à la récolte des cannes.

Le vandale a été intercepté par les forces de l’ordre et la justice fera son travail. La FDSEA déplore cette situation récurrente, à chaque campagne sucrière. En effet, on constate chaque année, des incendies criminels qui engendrent des difficultés chez les exploitants. Il est prouvé que les incendies dans les champs de canne provoque des surcoûts d’entretien pour l’exploitant. Ex: désherbage.