La quatrième journée internationale de la femme rurale va se dérouler le dimanche 15 octobre 2017. À cette occasion, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) lance le troisième trophée des agricultrices. La manifestation se tiendra à la Plaine des Cafres à l'exploitation de la SCEA Elmaniau, rue Raphaël Doyère. (Photo d'illustration)

Dans le cadre de ce concours, neuf lauréates seront récompensées dans trois catégories différentes. Celles de l’engagement, de l’innovation et du savoir-faire. En 2013, La Réunion comptait 20 % de professionnelles. La grande majorité des cheffes d’exploitations, conjointes collaboratrices et associées actives sont âgées de 40 à 59 ans. L’île recense 7 931 exploitations. Des données détaillées par la FDSEA. Le département compte aussi quatre élues à la Chambre d’agriculture.

Présentation de cet événement avec Evelyne Robert, présidente de la commission des agricultrices au sein de la FDSEA. Une initiative également mise en place avec l’AFDAR*. "Nous voulons valoriser le métier et le savoir-faire des agricultrices. La journée du 15 octobre se déroulera chez une éleveuse de moutons, de cabris, de porcs et de volailles. Il y aura des démonstrations de tonte, de chiens de troupeaux, de grainage de mais ou d’échographie des brebis", explique l’éleveuse de moutons et maraîchère.

- Une quarantaine de femmes -

Elle officie depuis une dizaine d’années dans le secteur de Bois Court à la Plaine des Cafres. La journée se tiendra de 8 heures à 16 h 30. Moment où aura lieu la remise des récompenses de l’édition 2017. Les marmailles pourront d’ailleurs se défouler sur des structures gonflables ou pratiquer l’activité maquillage. Une quarantaine de femmes s’inscrivait aux trois premiers trophées. Evelyne Robert souhaite voir les choses changer.

"Les femmes sont souvent trop timides car elles ont tendance à se cacher, à rester en arrière plan. Elles mettent en avant leur exploitation mais elles doivent davantage oser. J’espère que plus d’agricultrices vont franchir le pas", complète-t-elle. Les dossiers sont disponibles en envoyant un e-mail à fdsea974@fdsea-reunion.fr. Ou par téléphone au 02 62 25 04 02 ou 06 92 75 02 73 ou en adressant une demande au bureau de la FDSEA, au 12 Chemin Croix Jubilée - 97410 Terre Sainte. Il faut s’inscrire avant le 11 octobre.

*Association féminine pour le développement agricole réunionnais