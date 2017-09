Bonjour, voici les titres développés ce vendredi 8 septembre 2017 :



- Les normes prévoient des rafales de vent de 288 km/h -Et si un cyclone aussi intense qu'Irma visitait notre île

- Ce week-end à la Plaine des Grègues - Le curcuma péi bientôt star à l'international

- Un rallye pédestre patrimonial le 17 septembre - Alon bat un karé numérik

- Conseil départemental - La Rose de Bourbon fête ses 200 ans d'histoire

- [VIDÉO] La star française et internationale de Pole Dance rayonne - La vidéo de Marion Crampe à La Réunion fait le tour du web

- Ça s'est passé un 8 septembre - 2014 - La Réunion a un nouveau procureur de la République

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le beau temps inonde l'île

Les normes prévoient des rafales de vent de 288 km/h - Et si un cyclone aussi intense qu'Irma visitait notre île

Des îles dévastées comme par une "bombe atomique". Images et témoignages illustrent des scènes d'apocalypses après le passage de l'ouragan Irma sur Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Habitations, détruites et routes dévastées : si l'intensité du phénomène paraît aujourd'hui bien loin de nos côtes, il n'est pas impossible que La Réunion souffre un jour d'un système similaire. Et pour estimer les potentiels futurs dégâts, c'est la question de la résistance des constructions entre en compte.

Ce week-end à la Plaine des Grègues - Le curcuma péi bientôt star à l'international

Les journées du curcuma et de la rouroute péi se déroulent ce samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 dans quartier de la Plaine des Grègues à Saint-Joseph. Direction l'exploitation de Guibert Hoareau. L'occasion de découvrir gratuitement les méthodes de transformation des deux produits. Et surtout de les goûter.

Un rallye pédestre patrimonial le 17 septembre - Alon bat un karé numérik

L'office de tourisme intercommunal de l'Ouest (OTI) propose ce dimanche 17 septembre 2017 un rallye pédestre patrimonial. Une manifestation prévue dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Grâce à l'application Baludik, vous partirez en balade des Brisants jusqu'à l'Ermitage.

Conseil départemental - La Rose de Bourbon fête ses 200 ans d'histoire

Le Département de La Réunion, en partenariat avec l'association Jardins Créoles, fête les 200 ans d'histoire de la Rose de Bourbon à Mascarin, le jardin botanique de La Réunion. Cet anniversaire tombe à pic puisqu'il intervient lors des journées européennes du patrimoine et des Rendez-Vous aux Jardins qui auront lieu du 15 au 17 septembre.

[VIDÉO] La star française et internationale de Pole Dance rayonne - La vidéo de Marion Crampe à La Réunion fait le tour du web

La vidéo a été vue plus de 41 300 000 fois et fait actuellement le tour du web. Sur celle-ci une démonstration des plus impressionnantes de la danseuse de Pole Dance, Marion Crampe. La prestation de la Française a été filmée au sein de la salle de cours de "Pole dance Réunion" sur l'ile en Octobre 2016. Marion Crampe est considérée comme l'une des plus talentueuses dans le domaine. Elle a été championne de France de danse en 2012 et classée troisième au classement général du championnat du monde IPC 2013. Ci-dessous la vidéo tournée à La Réunion et un aperçu de ses démonstrations.

Ça s'est passé un 8 septembre - 2014 - La Réunion a un nouveau procureur de la République

Eric Tuffery, le nouveau procureur de la République, a officiellement pris ses fonctions le 8 septembre 2014. Une séance d'installation a été organisée au tribunal de grande instance de Champ Fleuri devant des dizaines de magistrats. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Jean-François Beynel, directeur des services judiciaires et de Dominique Sorain, alors nouveau préfet de La Réunion.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le beau temps inonde l'île

À quel type de journée du vendredi 8 septembre 2017 devez-vous vous attendre ? Le dernier bulletin de Météo France vous donne plusieurs indications. On constate de belles conditions en ce début de journée.