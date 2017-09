L'office de tourisme intercommunal de l'Ouest (OTI) propose ce dimanche 17 septembre 2017 un rallye pédestre patrimonial. Une manifestation prévue dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Grâce à l'application Baludik, vous partirez en balade des Brisants jusqu'à l'Ermitage. (Photo d'illustration)

Objectif : découvrir le patrimoine de la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains. Muni d’un carnet de route et de Baludik, vous devrez résoudre des énigmes et réussir des épreuves. Des outils remis aux marcheurs du jour. Les enfants pourront aussi effectuer leur parcours avec un smartphone ou une tablette. Le thème de cette année : jeunesse et patrimoine. Le principe de cette balade ludique ? Une carte de l'île vous indique les lieux et les indices à trouver. Des savates avancent au fur et à mesure de votre cheminement.

Vous pourrez également tenter votre chance afin de gagner plus de 1 500 euros de lots. Un survol de Mafate en hélicoptère, des randonnées guidées, des activités de pleine nature ou encore des moments de bien-être par exemple. Un des membres de chaque équipe devra apporter son smartphone ou sa tablette -chargés à 100 %- afin d’installer l'appli.

Les organisateurs recommandent de venir en chaussures confortables. Comme des baskets afin de parcourir le circuit de près de 8 kilomètres. Celui-ci débutera à 8 heures à la Base nautique de l’Ouest (Rue des Brisants) ou un petit-déjeuner sera proposé. Un pique-nique/déjeuner aussi. Prévoyez un sac à dos, une bouteille d’eau, une serviette ou un paréo afin vous asseoir pour manger. Comptez 15 euros par adulte et 10 € pour les enfants. Un bus vous ramènera à la fin du jeu à 15 h 30.

Si vous désirez vous inscrire, rendez-vous dans l’un des trois bureaux d’information touristique de l’Ouest (Saint-Gilles, Saint-Leu et Le Port) ou contactez le 0810 797 797 (service 0,054 € / min. + prix d’un appel local) avant le 13 septembre.

ts/www.ipreunion.com