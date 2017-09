L'avocate Sudiste, Brigitte Hoarau, déposait sa liste "Rassembler et développer La Réunion" ce jeudi 7 septembre 2017 à la préfecture. Investie par La République en marche sera tête de liste aux élections sénatoriales, elle défendra la candidature du parti présidentiel le 24 septembre. Nous publions en intégralité ci-après son communiqué de presse.

Cher(e)s ami(e)s,

Aujourd'hui nous avons procédé au dépôt de notre liste intitulée " Rassembler et développer La Réunion "pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain . Comme je l'ai annoncé, je mènerai cette liste de rassemblement autour d'un projet pour La Réunion. Cette liste est construite de manière à représenter toutes les zones de notre île. Ainsi, nous avons voulu rassembler un représentant des collectivités du sud, de l'est, de l'ouest et du nord, au delà des clivages et des partis politiques des uns et des autres. Et c'est en ce sens que nous souhaitons travailler pour le développement de La Réunion.



Le sénateur est le représentant national de toutes les collectivités de sa région et il est important de s’unir pour collaborer, ensemble, sur les enjeux de demain.

En effet, le constat est alarmant. Nous n'avons à La Réunion aucun représentant de la majorité Présidentielle pour porter les projets. Il est urgent de se rassembler, de penser à l’avenir de La Réunion et d'adapter les normes nationales à nos spécificités locales.



À travers mon investiture La REM, j'ai la confiance et l'écoute du gouvernement. J'ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec Le Premier Ministre, Édouard Philippe, des problématiques et des particularités réunionnaises. Il a été sensible aux difficultés auxquelles fait face La Réunion. Le chômage, les contrats aidés, les cumuls de mandats dans le temps, les milieux ruraux, la continuité territoriale… et bien d'autres thématiques que j'ai pu évoquer avec lui et le groupe La REM du Sénat présidé par Francois Patriat.

Ce travail commence et doit fonder les bases d'un engagement pour porter la parole de la Reunion. Je suis prête à m'investir pleinement dans ce mandat de sénateur et à travailler pour que La Réunion avance, pour que l'avenir de nos jeunes soit meilleur, pour que La Réunion ne soit pas une terre australe oubliée. J'invite les grands électeurs à rejoindre notre projet et à contribuer, ensemble, à développer Notre belle île.



RASSEMBLER ET DEVELOPPER LA REUNION

1- HOARAU Brigitte, conseillère municipale à Petite-Ile

2- ANDA Jean Gael, conseiller municipal à Saint-Pierre,

3- SEVAGAMY Geneviève, conseillère municipale à Saint-Paul

4- SOUPRAYENMESTRY Patrice, conseiller municipal à Saint-Benoit

5- SANDANCE Chantal, conseillère municipale à Trois-Bassins

6- FOUCQUE Frédéric, société civile, Saint-Denis