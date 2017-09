"L'ouragan Irma a ravagé Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Une seconde équipe de la Croix-Rouge française rejoint aujourd'hui celle partie mercredi avec les membres de l'armée et de la sécurité civile et les premiers équipiers Croix-Rouge française ont débarqué à Saint-Martin" nous apprend ce vendredi 8 septembre 2017 un communiqué de la plate-forme d'intervention régionale de la Croix-Rouge, dont nous publions la suite ci-après. (Photo AFP)

Les secours arrivent à Saint-Martin

Une centaine de volontaires de la Croix-Rouge française sont actuellement mobilisés en Guadeloupe, dont une vingtaine venus en renfort d’Ile-de-France. Ils seront rejoints dans les prochaines heures par trente autres secouristes qui s’envolent ce vendredi 8 septembre d’Orly. Aujourd’hui, les tout premiers secouristes ont pu débarquer à Saint-Martin.

Le dispositif de la Croix-Rouge française va permettre de mettre en place des liaisons radio et d’installer une base logistique qui facilitera le déclenchement et la coordination des premières actions d’urgence. Il permettra ainsi de répondre aux besoins immédiats : distributions de produits de première nécessité, de kits abri, d’hygiène et de nettoyage, rétablissement des moyens de télécommunication, soutien psychologique aux sinistrés, déploiement de matériel, etc.

Pour répondre aux inquiétudes de la communauté antillaise de métropole, une cellule téléphonique a été mise en place ce matin. Une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge française y a été mobilisée à la demande du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Enfin, la Croix-Rouge française a également mobilisé son service de Rétablissement des liens familiaux pour s’assurer que les familles ne seront pas séparées lors des opérations d’évacuations mais aussi pour maintenir le contact entre les proches.

Le site familylinks.icrc.org/cyclone-irma/fr est activé pour toute demande de recherche de personnes. La Croix-Rouge française a plus que jamais besoin de la générosité de tous

Afin de répondre à l’urgence et de préparer l’important travail de reconstruction qui s’annonce, la Croix-Rouge française lance un appel à dons. Les dons peuvent être effectués sur le web : www.croix-rouge.fr ou par chèque à l’attention de Croix-Rouge française "URGENCES CARAIBES" - 75 678, Paris cedex 14 / Tel : 09 70 82 05 05