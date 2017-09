Des îles dévastées comme par une "bombe atomique". Images et témoignages illustrent des scènes d'apocalypses après le passage de l'ouragan Irma sur Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Habitations, détruites et routes dévastées : si l'intensité du phénomène paraît aujourd'hui bien loin de nos côtes, il n'est pas impossible que La Réunion souffre un jour d'un système similaire. Et pour estimer les potentiels futurs dégâts, c'est la question de la résistance des constructions entre en compte.

5 janvier 2020. Pluies diluviennes et rafales de vent à 300 km/h ravagent La Réunion de part en part. Faute au cyclone tropical très intense qui secoue le secteur de la zone du sud-ouest de l’Océan Indien. Plusieurs dizaines de bâtiments se sont effondrées, des vitres ont été brisées, des toitures arrachées, des charpentes soulevées… C’est une scène d’apocalypse que découvre la population de l’île.

Ce scénario pourrait bien décoller de la fiction pour devenir réalité. Car, la tendance à l’intensification des phénomènes cycloniques existe bel et bien. Et si le titanesque ouragan Irma nous semble aujourd’hui bien éloigné de nos côtes et de nos saisons habituelles, notre département pourrait bien se retrouver sous le joug d’un tel événement. "Les projections nous laissent à penser que, dans le cas du réchauffement climatique, nous n’aurons pas forcément plus de phénomènes, nous en aurons peut-être même moins. Mais, en face nous pourrons avoir une proportion plus élevée de phénomènes de forte intensité" avance Philippe Caroff, responsable des prévisions cycloniques à Météo France. Selon le spécialiste, si aucune tendance avérée n’existe pour le moment, il est possible que les systèmes qui parviendront à se développer en moyenne "pourraient atteindre des intensités plus importantes".

Il convient néanmoins de préciser que le réchauffement climatique n’a pas créé Irma : un cyclone peut bien se former sur des eaux plus froides. Un des autres facteurs pouvant maximiser les dégâts d’un phénomène repose aussi sur sa trajectoire. Sur les 40 dernières années, le service des prévisions de Météo France a ainsi noté une tendance à un déplacement des systèmes vers le sud. Autrement dit, ils pourraient atteindre un pic d’intensité en s’approchant des Mascareignes. De quoi laisser présager des rafales de vent et des précipitations sans précédent.

- 288 km/h face à 360 km/h -

L’idée a de quoi faire frissonner lorsque l’on sait que le premier bilan matériel post-Irma tablait sur 95 % d’habitations dévastées à Saint-Martin. Des maisons ont été complétement détruites, fracassées par les rafales de vent et d’autres bâtiments ont été inondés. Face à une telle situation, il est légitime de s’interroger sur la capacité de résistance du parc de logements de La Réunion. Sur l’île, les normes anticycloniques en vigueur prévoient des constructions capables de résister à des rafales de vent de 250 km/h. En ce qui concerne les établissements publics, ce plafond s’élève à 288 km/h. Le plan de prévention des risques (PRR) édicte une implantation des constructions en dehors des zones sensibles, à l’imagine des bordure de littoral ou d’endroits exposé aux crues ou aux glissements de terrain.

""Irma nous montre qu’on doit prendre en compte des vents plus importants" indique François Payet, architecte et porte-parole de l’association ATR-FNAUT, qui a en tête les rafales à 360 km/h qu’a entraîné le phénomène. Catégorique, il juge que "la quasi totalité du parc de La Réunion risque d’être en grave difficulté si un cyclone de type Irma passe".

Murs qui tombent, toitures arrachées, ou fenêtres brisées : "Actuellement, les règles de construction nous demandent de prendre en compte une intensité moindre. Et on a des constructions sur le bord de mer…" déplore l’architecte. Qui pointe aussi du doigt l’équation inconnue que représente la résistance du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. On se rappelle des conséquences du cyclone Gamède en 2007, lorsque le pont de la Rivière Saint-Étienne s’était effondré sur toute sa longueur suite aux fortes crues.

Chez le bailleur social de la SHLMR, le directeur de la maîtrise d’ouvrage reste nuancé. "Tous les bâtiments neufs sont dimensionnés avec un vent de 288 km/h. Avec un vent de 350 km/h, il pourrait forcément y avoir des dégâts" estime t-il. Si des contrôles techniques vérifient que les normes de prévention des risques naturels sont bien respectées et que le cyclone est pris en compte "depuis au moins 25 ans", Jean-François Keiser n’exclue pas des écarts dans la mise en œuvre. Pour exemple, "s’il manque une vis sur la tôle, la norme de calcul peut bien être suffisante, il y aura un effet domino". De mémoire, le responsable se souvient de la situation après Dina, "le dernier gros cyclone". Les bailleurs s’étaient alors réunis pour faire le point sur les dégâts.

Si l’hypothèse d’un Irma visitant nos côtes venait à se confirmer dans le futur, la question du degré de vulnérabilité des bâtis de l’île devrait se poser. Avant de mettre entièrement la responsabilité des dégâts sur le dos du réchauffement climatique.