Le Département de La Réunion, en partenariat avec l'association Jardins Créoles, fête les 200 ans d'histoire de la Rose de Bourbon à Mascarin, le jardin botanique de La Réunion. Cet anniversaire tombe à pic puisqu'il intervient lors des journées européennes du patrimoine et des Rendez-Vous aux Jardins qui auront lieu du 15 au 17 septembre.

Cette fleur rose est très souvent présente dans les jardins créoles. La Rose Edouard ou plus connue sous le nom de Rose de Bourbon est amenée à disparaitre des parterres réunionnais au profit de variétés plus modernes. Un peu démodée peut-être... La Rose de Bourbon n'est plus toute jeune puisqu'elle fête ses 200 ans d'existance sur l'île (1817 – 2017). Pour fêter comme il se doit les deux siècles de la fleur, tout un programme de festivités est organisé du 15 au 17 septembre au Jardin Botanique :

Du 15 septembre au 28 janvier 2018, une exposition libre et gratuite réalisée par Mascarin. Elle présente les différents aspects de la rose, reine des fleurs et compagne de notre humanité

Des ateliers techniques pour tout savoir sur les soins à apporter aux rosiers (Association Jardins Créoles, ARMEFLHOR, Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion)

Des ateliers artistiques qui permettront au public d’exprimer sa créativité inspirée par la beauté de la reine des fleurs (Association Piton des Z’arts – Marie LOPEZ)

Des conférences sur les roses Bourbon avec des invités : l’association des Roses Anciennes en France et sur les pharmacopées avec l’APLAMEDOM

Des visites guidées autours des "Parfums patrimoniaux" avec vos médiateurs préférés, ceux du Jardin bien sûr

Un atelier philatélique avec l’Association Philatélique de l’Océan Indien (APOI), pour repartir avec des enveloppes oblitérées de cette date d’anniversaire, des senteurs et saveurs à découvrir à La Boutique et au restaurant du site "Le Vieux Pressoir"

Un concert de musique classique avec le Chœur Les Lignes et l’orchestre IOSO dirigés par le célèbre chef de chœur et baryton Christophe SAM.

Le premier jour, le vendredi 15 septembre le tarifs d'entrée au Jardin est à 7 € (tarif réduit : 5 €). Les deux autres jours l'entrée est gratuite.