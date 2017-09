À quel type de journée du vendredi 8 septembre 2017 devez-vous vous attendre ? Le dernier bulletin de Météo France vous donne plusieurs indications. On constate de belles conditions en ce début de journée.

À quel type de journée du vendredi 8 septembre 2017 devez-vous vous attendre ? Le dernier bulletin de Météo France vous donne plusieurs indications. On constate de belles conditions en ce début de journée.

Les prévisionnistes annoncent un beau temps sur la majeure partie de l'île. Le soleil inonde les cirques, les plaines et le littoral Ouest. Dans l'Est, le ciel se révèle plus nuageux, avec par moments, de petites ondées. Ces petites averses passagères devraient être plus durables que la veille. Au fil de la matinée, le temps clément revient et se généralise. L'après-midi, les cirques conservent de belles éclaircies. Tout comme les sommets au-dessus de 2 000 mètres.

Dans l'Ouest, les nuages débordent vers la côte mais le temps reste agréable. Une légère averse se produit sur les pentes de la Possession et du Port. Les températures demeurent fraîches dans les Hauts dès le début de la journée de vendredi. Mais le thermomètre remonte rapidement. Le vent de secteur Sud-Est reste vigoureux, les rafales sont de l'ordre de 60 km/h vers Saint-Denis et Sainte-Marie et de 70km/h vers Saint-Pierre. Des rafales voisines de de 50km/h sont egalement attendues sur les crêtes.

Le vent reste faible sur les plages de l'ouest. La mer est agitée à forte au vent mais peu agitée dans l'ouest. La houle s'amortit vers 1,5 m.