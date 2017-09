Ce vendredi 8 septembre 2017, la municipalité de Saint-Paul organise une conférence de presse sur le risque requin. En parallèle, un rassemblement organisé par Océan Prévention Réunion appelle à se mettre à l'eau aux Roches Noires, où la baignade et les activités nautiques sont toujours interdites. La préfecture et le procureur ont rappelé les risques qu'encourent les organisateurs à violer la réglementation.

Ce vendredi 8 septembre 2017, la municipalité de Saint-Paul organise une conférence de presse sur le risque requin. En parallèle, un rassemblement organisé par Océan Prévention Réunion appelle à se mettre à l'eau aux Roches Noires, où la baignade et les activités nautiques sont toujours interdites. La préfecture et le procureur ont rappelé les risques qu'encourent les organisateurs à violer la réglementation.

15h02 - La mairie de Saint-Paul a pris un arrêté interdisant la manifestion "Nou't Tout Dan La Mer" prévue ce dimanche par Océan Prévention Réunion aux Roches Noires.

15h01 - "Nous continuerons sur cette voie (vers la sécurisation - NDLR) et notre expérience servira aux autres communes impactées par le risque requins" continue Joseph Sinimalé.

15h00 - Le bassin de baignade de Boucan-Canot devrait également être livré à la fin du mois de septembre. Aux Roches Noires, un filet protégera la zone de baignade. "C'est un combat difficile pour nous, élus de Saint-Paul" indique le maire avant d'évoquer le dispositif de Seanergy : "Nous avons reconnu ensemble que nous ne pouvions plus poursuivre notre collaboration face à nos nombreuses divergences". Il reconnaît que ce dispositif était néanmoins innovant.

14h55 - "Nous sommes déterminés à remettre les gens à l'eau en toute sécurité, nous voulons nous réapproprier la mer" poursuit le maire qui assure qu'il n'y a "ni aveu d'échec, ni gaspillage d'argent public". Dès la fin du mois de septembre, un nouveau dispositif "permettant le retour à la mer aux Roches Noires" devrait être proposé. "Tous nos projets sont innovants" estime l'élu.

14h45 - "Nous avons relevé le challenge, nous avons réussi à sécuriser les plages des Boucan et des Roches Noires un an et demi à peine après nos élections" assure Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul. Il rappelle ce que la municipalité a entrepris pour sécuriser les sites avec un budget de 3 millions d'euros : 16 scaphandriers, une vingtaine de MNS (maîtres nageurs sauveteurs).

14h43 - La conférence de presse de la municipalité saint-pauloise commence. Joseph Sinimalé prend la parole aux côtés des adjoints Patrick Florès ainsi que Thierry Martineau. Christophe Mulquin, adjoint au maire de Saint-Leu est également présent.

Lire aussi - "Nou't tout dan la mer" - La préfecture met en garde contre la violation de la réglementation