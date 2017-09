Voici les titres développés ce samedi :



- Mannequinat - Quand la maigreur se démode

- Il fait bon étudier à Lyon, un peu moins à Saint-Denis

- Miraculé, Noël Alain revient sur sa chute de 10 mètres de hauteur

- Welcome to Game of drones

- Apprenez les gestes qui sauvent en cas d'attentat

- Ça s'est passé un 9 septembre... 1835 - La "loi scélérate" restreint la presse

La haute couture dit adieu à la taille 32 - Mannequinat - Quand la maigreur se démode

Sur les podiums du monde entier, les vêtements des marques des groupes LVMH (Louis Vuitton, Loewe, Fendi, Berluti, Givenchy, Marc Jacobs, ou Kenzo) et Kering (Gucci Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen) ne seront plus portées par des mannequins trop maigres ou trop jeunes. Un changement impulsée par une charte rendue publique avant la Fashion-Week de New-York, qui prévoit notamment de bannir la taille 32 des pièces de haute-couture. A La Réunion, il semblerait que les diktats de cette mode de la maigreur sont moins présents. Cependant, être grande et mince reste préférable pour devenir mannequin. Mais ici, hors de question de faire maigrir des jeunes femmes pour les faire défiler.

Selon le dernier classement de L'Étudiant - Il fait bon étudier à Lyon, un peu moins à Saint-Denis

Ce 6 septembre 2017, le magazine "L'Étudiant" a classé les 44 villes étudiantes françaises selon différentes caractéristiques : taux de chômage, coût de la vie, transport, logement... Lyon remporte la palme cette année. Quant à Saint-Denis, elle se situe à la 39ème place. Les cinq thématiques sur lesquelles reposent le classement sont la vie étudiante, le cadre de vie, l'emploi, l'attractivité et la formation.

Il témoigne sur les risques professionnels à la CCI - Miraculé, Noël Alain revient sur sa chute de 10 mètres de hauteur

Ce vendredi 8 septembre, une matinée d'information sur les risques professionnels et sur l'élaboration des outils de prévention a été organisée par la chambre de commerce et de l'industrie de La Réunion. L'objectif est pour la chambre consulaire d'identifier les différents risques professionnels, de sensibilise les entreprises sur leurs obligations et responsabilités et de s'imprégner du cadre réglementaire et obligatoire. Une dizaine de personnes y a donc assisté dont Noël Alain Fouque, chef d'entreprise de BTP au Port. Il est également venu témoigner de son accident.

[VIDÉOS] Un événement organisé ce week-end à Saint-Pierre - Welcome to Game of drones

La manifestation Games of drones in Run va se tenir ce samedi 9 et ce dimanche 10 septembre à Saint-Pierre. Rendez-vous à partir de 10 heures dans le gymnase du complexe sportif de Casabona. L'entrée sera gratuite. Un événement organisé par la Grande école du numérique de Saint-Pierre (Kap numérik).

Une première à Saint-Paul - Apprenez les gestes qui sauvent en cas d'attentat

La première édition de la journée mondiale des premiers secours se déroulera ce samedi 9 septembre 2017 au parc Expobat de Saint-Paul. De 9 heures à 17 h 30. Les détails de cette manifestation.

Ça s'est passé un 9 septembre... 1835 - La "loi scélérate" restreint la presse

C'est lors de la Monarchie de Juillet, issue d'une révolte, que la politique à l'égard de la presse de durcit.Pour le gouvernement en place, ce sont les journaux attaquant le roi qui inspire un attentat commis contre Louis-Philippe par un insurgé corse. La loi du 9 septembre 1835 comme celles mise en place à la même période sont particulièrement sévères.

