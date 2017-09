Qui dit fin de semaine, dit détente. La rédaction d'Imaz Press vous propose ci-dessous quelques phrases, infos, images, anecdote qui l'ont faite sourire (ou rire jaune) cette semaine. Entre un chef des armées, mais pas trop, un fast-food inconnu au bataillon et une exclu qui n'avait d'exclu que le nom, voici le #FéRiLaBouche du samedi !

Qui dit fin de semaine, dit détente. La rédaction d'Imaz Press vous propose ci-dessous quelques phrases, infos, images, anecdote qui l'ont faite sourire (ou rire jaune) cette semaine. Entre un chef des armées, mais pas trop, un fast-food inconnu au bataillon et une exclu qui n'avait d'exclu que le nom, voici le #FéRiLaBouche du samedi !

- Franchir les limites -

Attention aux cyclistes ! Cette image capturée par notre photographe montre un paradoxe plutôt amusant : faute de place, les vélos circulent quasiment sur la portion normalement réservée aux voitures. Pas d'autre choix pour le véhicule que de franchir la ligne blanche. La suite ne dit pas si la voiture a été interceptée et si le conducteur a écopé d'une contravention. Ce serait ballot.

- "Chef des armées", mais pas trop -

On se souvient de l'intervention remarquée d'Emmanuel Macron auprès des armées françaises. Face à leur grogne, le président avait clamé sans hésiter : "Je suis votre chef". Ok, on prend bien note. Rien d'étonnant à ce que l'on attende donc qu'il mène d'un pas ferme ses militaires, qu'importe où ils aillent ! Oui, mais non. À peine deux mois plus tard, en plein passage de l'ouragan Irma et alors que des soldats ont été envoyés par dizaines sur les territoires touchés, le chef de l'État (et des armées) a quant à lui indiqué qu'il s'y rendrait "dès que les conditions climatiques le permettront". On prend bien note aussi.

en bon PR il y a longtemps que Macron aurait du être en "Guadeloupe" au lieu de jouer le chef des Armées (en tenue militaire! quel guignol!🤢 — liberte.de.penser (@touslibre) 8 septembre 2017

- Trop d'exclu tue l'exclu -

Vous avez sûrement vu passer un push ou un article bardé de la mention "Exclusif" à propos de l'inauguration du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral. En vérité, l'ensemble des médias - à l'exception de la rédaction d'Imaz Press bien entendu - a été invité à découvrir l'ouvrage d'art. Qu'on voit d'ailleurs très bien depuis l'axe routier que l'on emprunte régulièrement. Pour l'exclusivité, on repassera.

- Le mystère du fast-food Pitaya au Port -

Pitaya, fruit du dragon, créature légendaire et mystérieuse. Un nom qui colle à la peau de la chaîne de retauration rapide autour duquel existe un véritable mystère. Vous vous demandez pourquoi ? Et bien, sachez que ce fast food spécialisé dans la cuisine thaïlandaise annonce son arrivée à La Réunion et plus précisément au sein du Centre Commercial Jumbo Score Sacré-Coeur du Port, comme le confirme la capture d'écran du site Pitayaresto.fr. Des travaux seraient déjà entamés.

Pourtant, après quelques coups de fil à la direction du Centre Commercial Jumbo Score, personne n'est au courant de son arrivée. Bizarre... La seule explication qui pourrait éventuellement justifier cette annonce sur le site serait l'installation du fast food au sein de la future extension du centre commercial, un dossier encore "confidentiel" selon la directrice de Sudeco, Corinne Liret. Pas vraiment confidentiel si cela est déjà affiché sur internet. Une chose est sûre c'est que le fast food Burger King, lui, arrive, bel et bien au Port. Il vient remplacer le Quick situé au rond point du Sacré-Coeur. L'ouverture du premier fast food est prévue avant la fin du mois de septembre.

