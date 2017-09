La journée mondiale de la prévention du suicide se déroule ce dimanche 10 septembre 2017. L'occasion pour l'association SOS Solitude de mobiliser à nouveau sur ce sujet. "Prenez une minute, changez une vie" : voici le thème retenu cette année. (Photo d'illustration)

Selon ses données chiffrées, une personne se donne la mort en moyenne tous les deux à trois jours dans l’île. La structure demande de transmettre son numéro (02 62 97 00 00) aux gens seuls de votre entourage. Elle reste spécialisée dans l’écoute téléphonique des publics en difficultés. Transmet aussi des cartes postales aux mairies, cliniques et aux hôpitaux afin de diffuser là-aussi son contact.

Selon les statistiques de l’Observatoire régionale de Santé, depuis une dizaine d’années, le nombre de suicides varie de 80 à 100 par an. Sur les 750 hospitalisations annuelles moyennes, 38 % concernent des jeunes de 15 à 24 ans. Sos Solitude se compose d’une trentaine de bénévoles assurant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une écoute téléphonique anonyme. Vous pouvez leur envoyer un e-mail à sossol974@gmail.com. Vous trouverez leur site ici et leur page Facebook là.

