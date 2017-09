Ce dimanche 10 septembre 2017, un rassemblement à l'initiative d'Océan Prévention Réunion (OPR) est prévu aux Roches Noires. Les participants sont appelés à se mettre à l'eau "à la nage ou avec une planche". Ils sont plus de 800 à avoir prévenu de leur participation sur l'événement. Ce vendredi, la municipalité de Saint-Paul a néanmoins pris un arrêté visant à interdire la manifestation.

Ce dimanche 10 septembre 2017, un rassemblement à l'initiative d'Océan Prévention Réunion (OPR) est prévu aux Roches Noires. Les participants sont appelés à se mettre à l'eau "à la nage ou avec une planche". Ils sont plus de 800 à avoir prévenu de leur participation sur l'événement. Ce vendredi, la municipalité de Saint-Paul a néanmoins pris un arrêté visant à interdire la manifestation.

"Venez le plus nombreux possible... tout le monde entre dans l'océan et nous assurons nous-mêmes la sécurité avec les pêcheurs puisque l'État est impotent, et n'assure pas son rôle !!!

NON, la vie d'un poisson ne vaut pas plus que celle d'un Réunionnais !" clame l'association Océan Prévention Réunion sur son événement Facebook. Plus de 800 personnes ont indiqué qu'elles y participaient. Sauf que, bémol : la municipalité a pris un arrêté pour interdire la manifestation. "Nous voulons travailler dans le dialogue et la concertation, je suis garant de la paix civile" a indiqué Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul.

Quelques heures plus tôt, la préfecture et le procureur ont rappelé les risques encourus par les organisateurs de la manifestation. Mettant en garde contre la violation de la réglementation, le communiqué préfectoral a rappelé "qu'il convient de ne pas se mettre à l'eau dans une zone interdite ou signalée dangereuse" et que "le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures est en outre puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". La préfecture n'a cependant pas indiqué si des forces de l'ordre seront présentes sur le site des Roches Noires ce dimanche.