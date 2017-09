Quelques nuages et beaucoup de vent sont à prévoir ce dimanche 10 septembre 2017. Les rafales pourront atteindre par moment 70km/h. Ci-après, l'intégralité du bulletin de Météo France.

Toujours un début de journée dans la fraîcheur surtout dans les hauts mais l'élément marquant pour ce dimanche reste le vent !



Côté ciel, en ce début de matinée, l'on retrouve quelques entrées maritimes dans l'Est avec des nuages peu développés et quelques ondées. Le temps est sec à l'Ouest et au-dessus de 2000m. Il fait beau sur les plages, au sommet du Volcan et dans les Cirques, avec une inversion qui fluctue entre 1500 et 2000m.



A partir de la mi-journée, la masse d'air s'humidifie par l'Est, ayant pour conséquence un ennuagement peu épais de la bande côtière Est ainsi que les hauts avoisinant, quelques averses sont possibles entre 800m et 2000m.



L'alizé de secteur Est-Sud-Est reste marqué et continue de souffler, il reste l'acteur majeur du jour. Les rafales se renforcent en journée et dépassent par moment les 70 km/h sur Saint-Joseph ou Saint-Pierre, jusqu'en fin d'après-midi. Ces rafales sont un peu moins fortes sur Sainte-Marie ou Saint-Denis avec 60 à 65 km/h.



La mer est agitée localement forte dans les zones ventées. Quant à la houle d'alizé, elle avoisine les 2m environ pour les vagues moyennes.