L'école universitaire de management organise la troisième édition de sa journée d'intégration le mardi 12 septembre 2017, de 8 h 30 à 16 h 30, dans ses locaux de Saint-Denis à l'Institut d'administration des entreprises. Nous publions ci-après l'intégralité de l'établissement. (Photo d'illustration)

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les 450 étudiants en Licence et Master qui y participeront. Afin que chacun puisse apprendre à se connaître et prendre un bon départ pour une année déterminante, cette journée prendra la forme de challenges inter-promotions animés par la société Team Building Océan Indien. Au programme, 16 épreuves plus ludiques et fédératrices les unes que les autres : challenges sportifs, épreuves de réflexion et de déduction.

L’événement offrira l’opportunité aux étudiants en formation initiale, alternance et formation continue de vivre une expérience relationnelle positive, un excellent moyen d’impulser un sentiment d’appartenance à leur formation et une réelle cohésion de groupe.

Objectifs :

Faciliter l’intégration des étudiants au sein de l’IAE et de leurs filières

Créer un lien social permettant la mise en place d’un climat relationnel de confiance favorable aux apprentissages

Développer un esprit d’équipe fondé sur le partage en inculquant des valeurs sportives (fair play, respect de l’autre et des règles) et sociales (solidarité, coopération)

Épreuves

L’équipe Team Building Océan Indien propose des séminaires avec des scénarios basés sur l’expérience professionnelle des encadrants, en partie issus des unités spéciales de l’armée de terre et de la gendarmerie. Elle initie des activités axées sur la simulation d’entrainement militaire et la résolution d’énigmes : une expérience originale marquée d’un réalisme certain !

Déroulement de l’événement

8 h 30 Accueil des participants

9 heures Lancement des épreuves

12 heures Déjeuner

13 h 30 Reprise des épreuves

15 h 30 Remise de récompenses aux

Trois équipes gagnantes