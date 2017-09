Un arrêté préfectoral fixe la liste des candidats pouvant se présenter aux élections sénatoriales du dimanche 24 septembre 2017. Sept candidatures s'affronteront pour quatre postes de sénateurs. Découvrez-les. (Photo d'illustration)

Un arrêté préfectoral fixe la liste des candidats pouvant se présenter aux élections sénatoriales du dimanche 24 septembre 2017. Sept candidatures s'affronteront pour quatre postes de sénateurs. Découvrez-les. (Photo d'illustration)

Françoise Lambert, Jean-Christophe Espérance, Vanessa Miranville, Gilles Hubert, Eve Lechat et Rosaire Minatchy se présenteront au nom des Citoyens de La Réunion en action. La Coalition réunionnaise se compose de Michel Dennemont, Audrey Belim, Christian Annette, Laurence Lougnon, Jean-Luc Saint-Lambert et Sophia Ferrere. Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue, Viviane Malet, Michel Fontaine, Marie-Andrée Lacroix-Faveur et Stéphane Fouassin porteront les couleurs de l’Entente républicaine.

Brigitte Hoarau, Jean-Gaël Anda, Geneviève Sévagamy, Patrice Souprayenmestry, Chantal Sandance et Frédéric Fouque, celles de Rassembler et développer La Réunion. Une nouvelle ambition pour La Réunion sera emmenée par Gélita Hoarau, Maurice Gironcel, Mémouna Patel, Jean-Michel Picot, Julie Pontalba et Gilles Leperlier.

Wilfrid Bertile, Monique Marimoutou-Tacoun, Harry-Claude Morel, Nadine Marée, Janick Sidney et Jasmine Beton défendront la candidature La gauche rassemblée pour La Réunion conduite par Wilfrid Bertile. Enfin, Nous sommes réunionnais de Jean-Philippe Desby, Emeline Virin, Didier Blancard, Elisabeth Mazet, Ludovic Moutien et Emilienne Virapin représentent la dernière liste en lice.

Lire aussi : Quatre listes ont été déposées en préfecture