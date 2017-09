Voici les titres développés ce lundi :



- Objets de culte et de commerce, les "bondieuseries" ont la belle vie

- Alternance - Amélie galère pour trouver une entreprise

- Illettrisme - Echanges et ateliers pour rompre le tabou

- Ça s'est passé un 11 septembre - 2016 - Une raie manta vient danser dans les eaux réunionnaises

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Entre soleil et nuages

Un chapelet, une médaille, une statuette de la Vierge - Objets de culte et de commerce, les "bondieuseries" ont la belle vie

Le 19 septembre prochain, des milliers de personnes de confession catholique se rendront à Saint-Leu pour le traditionnel pèlerinage de la Salette. Comme pour bon nombre de manifestations religieuses, les croyants ont leurs habitudes. Parmi elles, l'achat, systématique ou non, d'un souvenir, d'un objet de piété, péjorativement appelé "bondieuserie" qui figurera ensuite dans la maison, la voiture, ou autour du cou des fidèles.

[VIDEO-PORTRAIT] Elle devra débourser 10.000 euros pour étudier - Alternance - Amélie galère pour trouver une entreprise

Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à choisir une formation en alternance pour obtenir leur diplôme. Cette méthode séduit les étudiants de par la possibilité pour eux d'être formés en entreprise tout en poursuivant la formation à l'école. Le jeune en alternance est donc directement au coeur de la structure professionnelle et est rémunéré en fonction de son âge. Amélie Rivière, 24 ans, fait partie de ceux qui ont fait ce choix. Pourtant, aujourd'hui, elle se retrouve sans patron à quelques jours de la rentrée de son école de commerce à Toulouse. Et va devoir soit abandonner son projet professionnel soit débourser 10 000 euros pour payer ses frais de scolarité. Un cas parmi tant d'autres.

Dans le cadre des journées nationales d'action contre l'illettrisme - Echanges et ateliers pour rompre le tabou

Dans le cadre des "Journées nationales d'action contre l'illettrisme", qui se poursuivent jusqu'au 15 septembre 2017, plusieurs actions sont mises en place à La Réunion. Il s'agit de la quatrième édition de ces journées nationales, tandis que l'illettrisme a été déclaré "grande cause nationale" en 2013.

Ça s'est passé un 11 septembre - 2016 - Une raie manta vient danser dans les eaux réunionnaises

C'était un moment exceptionnel, capturé puis partagé par un plongeur. C'est au large de la Pointe au Sel, à Saint-Leu, qu'une grande raie manta s'est donnée en spectacle devant sa caméra le 11 septembre 2016.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Entre soleil et nuages

Le temps risque d'être mitigé ce lundi 11 septembre 2017. Malgré ce, la chaleur devrait être au rendez-vous.