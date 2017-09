Ce week end s'est tenu la 9ème édition de la StartUpWeekend à La Réunion. Une édition qui a eu plus de succès que les années précédentes. En effet, le record de participation a été battu avec 174 participants venus former des équipes autour d'idées innovantes pour créer une Startup durant 54h. Le temps d'un weekend, étudiants, professionnels, entrepreneurs, marqueteurs, designers, développeurs, coachs et conférenciers se sont réunis pour créer des business model innovants et convaincre le jury d'experts de la viabilité de leur projet.

Ce week end s'est tenu la 9ème édition de la StartUpWeekend à La Réunion. Une édition qui a eu plus de succès que les années précédentes. En effet, le record de participation a été battu avec 174 participants venus former des équipes autour d'idées innovantes pour créer une Startup durant 54h. Le temps d'un weekend, étudiants, professionnels, entrepreneurs, marqueteurs, designers, développeurs, coachs et conférenciers se sont réunis pour créer des business model innovants et convaincre le jury d'experts de la viabilité de leur projet.

67 idées, c’est le nombre de projets qui ont été présentées le vendredi soir et 13 d’entre elles ont été travaillées pour être présentées au jury le dimanche après-midi. 25 coachs étaient présents durant les 54h pour accompagner les équipes. Ce sont des professionnels confirmés qui questionnent et conseillent les équipes pour faire progresser leur projet. Leur dynamisme a été salué par l’ensemble des participants.

Le grand gagnant du 9ème Startupweekend est le projet Karac’ter porté par Mélissa Bonmalais qui ambitionne d’offrir une alternative innovante de revêtement de sol. Le 2 ème prix est remporté par le projet “La veste dans l’air du temps” qui a pour objectif de créer des vêtements micro aéré à partir de recyclage de matière plastique. Le projet est porté par Sylvain Courill. Le 3 ème prix est remporté par le projet Géosport qui a pour objectif de créer une application ludique et sociale avec géolocalisation permettant la rencontre de partenaires et d'évènements sportifs en temps réel. Le projet est porté par Thomas Core et Sébastien Maillot

Le jury a souhaité décerné son coup de coeur au projet Le bon chemin qui est un véritable projet sociétal pour faire face à la violence juvénile par une méthode éducative qui a fait ses preuves auprès des "enfants soldats" au Congo. Le projet est porté par Gwen Le Gall.

Cette année, le jury a souhaité décerné exceptionnellement un prix de la jeunesse. Le projet Presta job, porté par Lionel Robert et Yann-Brice Clerville a pour objectif de créer une plateforme de mise en relation des particuliers et entreprises pour permettre un premier des jeunes de 16 à 18 ans.