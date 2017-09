Entre le football, le VTT, le handball... le week-end a été chargé en évènements sportifs à La Réunion. Retrouvez les principaux résultats des rencontres et compétitions de cette fin de semaine ci-après :

Football:

La 9ème journée de D1R était programmée pour ce dimanche après midi. Grâce à sa large victoire sur la St Louisienne, la St Pierroise a accentué son avance au classement général pour compter désormais 38 points, devant l'Excelsior qui totalise 32 points après sa défaite contre St Denis FC, 3ème avec 28 points.

Trois Bassin FC - SDEFA 1-2

JS St Pierroise - St Louisienne 4-0

St DENIS FC - AS Excelsior 4-3

AJ Petite Ile - US Ste Marie 0-1

St Pauloise FC - AS Ste Suzanne 1-1

AS Marsouins - SS Jeanne D'arc 2-1

OCSA Leopards - ASC Grands Bois 1-2



Trail: Raid Tuit tuit

L'ESC Montagne organisait le "Raid Tuit-Tuit" ce dimanche dans les hauts de St Denis avec au programme 29km via le Colorado, St Bernard, la plaine d'Affouches et retour au stade de St Bernard pour l'arrivée. Sans surprise, Thibault Barononian, coureur international du team Salomon invité par l'organisation, a survolé la course pour s'imposer en 2h29'19 devant Juanito Lebon en 2h41'51 et Aurélien Escolano en 2h54'16. Notez que le métropolitain sera prochainement au départ de la Mascareignes... Côté féminin, Hortense Bègue a mené la course de bout en bout pour s'imposer en 3h22'58 devant Elodie Mithridate en 3h33'08 et Sophie Gerbelot en 3h47'54.



Handball:

La 5ème journée de championnat D1 a eu lieu vendredi soir pour ces messieurs et samedi soir pour ces dames.

Côté masculin, le leader Case Cressonnière a dominé la JSB pour conforter sa position au classement. Château Morange et St Pierre, vainqueurs de leur rencontre, en ont profité pour prendre les seconde et troisième places au détriment de la JSB désormais 4ème.

HBC Possession - ASHB Tamponnais 24-26

Cressonnière - JSB 35-25

AS Château-Morange - HBC Bois de Nèfles 37-24

Port HBC - Lasours reporté

HBC Est Dionysien – Joinville 26-33

Saint-Pierre HBC - ASC Saint-Gilles 35-24

Côté féminin, la Tamponnaise occupe toujours la place de leader du classement avec 15 points, devant St Denis avec 13 points. Notons que la JSB est 3ème avec 12 points mais compte un match de retard car elle était au repos ce week end.

Cressonnière - ASLP Saint-Leu 25-25

ASMJC Saint-Louis - FC Port 13-16

JS Saline - HBC Bois de Nèfles 18-22

HBC Saint-Joseph - Tamponnaise HBF 20-43

Saint-Pierre HBC - HBF Saint-Denis 24-40

Basketball: 2ème journée de pré nationale

La seconde journée du championnat masculin pré national a eu lieu vendredi soir et samedi soir. Grâce à leur victoire respective, St Pierre, St Paul, la Tamponnaise et le BCD totalisent chacun 4 points en tête du classement.

CO Montagne - Tamponnaise BB 61 - 71

Aiglons - BC Dionysien 40 - 96

Sainte-Marie - BC Saint-Paul 57 - 101

MC Etang-Salé - Saint-Pierre BB 54-96

Course à pied: 10km nocturnes du Port

Le Port accueillait samedi soir quelques 300 coureurs pour la 15ème édition des 10km nocturnes de la ville. Ulric Balzanet, vainqueur l'an passé, a doublé la mise en s'adjugeant l'épreuve en 32'46'', devant Jacques Alban Chartier en 33'56'' et David Dupuy en 34'01''. Côté féminin, Marie Augustine Vadivelou, déjà doublement couronnée ici par le passé, s'est offert une nouvelle victoire en 40'28'' devant Marine Antille 44'18'' et Corine Althiery 44'40''.



VTT: Le XC des Vacoas

La 5ème manche de la coupe de la Réunion de cross country a eu lieu dimanche sur le site de la Rivière des roches de Bras Panon. Après sa victoire lors de la dernière manche et en l'absence de Julien Chane Foc vainqueur des 3 premières étapes, Quentin Soubadou (CCSL) s'est à nouveau offert la victoire hier après 1h21 de course, devant Giovanni Gonthier (T974) et Yannick Corneille (CSSD). Il conforte ainsi son avance au classement de la coupe régionale qui ne devrait maintenant plus lui échapper.



VTT: DH promotionnelle à Saint Denis

Le Vélo Club de Saint Denis organisait une compétition promotionnelle de descente dimanche de sur le terrain Cazal de Saint François. 66 compétiteurs ont répondu présents pour cette 1ère édition qui devrait faire partie de la coupe régionale en 2018. Alexandre Sicard (RMRC) s'est montré le plus rapide, parcourant le 1,5km du tracé en 2'48 devant Jean Max Laurestant (ACPR) en 2'50 et Gabriel Verguin (ASRT) en 2'52.

Moto: Supermotard nocturne

Le Team 974 deux zéro organisait la 1ère manche du championnat en nocturne samedi sur la piste de la Jamaique. Sans surprise, Dylan Técher a survolé les 3 manches au programme, devançant ainsi Pascal Dorseuil et Laurent Hoareau.



Course à pied: Les Foulées Solida'run

L’Association des Handicapés du Sud, l’OMS et le CAG St Pierre organisaient samedi soir une épreuve pédestre sur un tracé de 10 km dans les rues de St Pierre, dénommée les foulées Solida'run. Après sa victoire à Bois d'Olive il y a 15 jours, Eddy Clémentz a récidivé samedi soir dans les rues de St Pierre en dominant la course de bout en bout pour s'imposer en 33'15, devant Kévin Gardebien en 34'34 et Samuel Ducheman en 34'47.

VTT: Championnats du Monde

Les championnats du monde de vtt se déroulaient à Cairns en Australie ce week end. Aligné en descente, Florent Payet qui avait réalisé le 31ème temps des qualifications à 11"060 de l'Australien Mickael Hannah, a réussi une belle performance en prenant la 11ème place de la finale, remportée par le Français Loic Bruni en 3'26", soit 7" devant le Réunionnais. L'Australien Mickael Hannah et l'Américain Aaron Gwin ont complété le podium.



Beach Tennis: Championnat d'Europe Les Réunionnaises Elodie Vadel et Magali Garnier, associées pour l'occasion, ont disputé ce week end les championnats d'Europe de beach tennis en Bulgarie. Les filles ont réussi un sans faute jusqu'en demi finale où elles ont été logiquement battues par la paire n°1 mondiales, les italiennes Daina/Cimatti. Reversées en petite finale pour la médaille de bronze, les Réunionnaises ont à nouveau essuyé une défaite (6-3, 6-4) face aux Russes Glimakova/Churakova, têtes de série n°3.