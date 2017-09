Le temps risque d'être mitigé ce lundi 11 septembre 2017. Malgré ce, la chaleur devrait être au rendez-vous. Nous publions ci-après le bulletin complet de Météo France.

Quelques nuages sont présents sur l'extrême Est, au pied du Volcan, ainsi que sur les contreforts avoisinants au sud de la Plaine des Palmistes et sur la forêt de Takamaka. De petites averses se manifestent parfois.



Avec le jour qui arrive, les nuages se font plus discrets, s'estompent, et le soleil nous réjouit d'une belle matinée sur l'ensemble de notre département.



En début d'après-midi, soleil et nuages se partagent l'espace. Les nuages peu épais et disparates, se développent sur le relief et les hauteurs des contreforts Sud et Nord.



Au dessus de 2.000 mètres, au delà de l'inversion de température, le ciel demeure limpide. Ainsi, les Cirques, le Volcan, le Maïdo et les sommets élevés se retrouvent naturellement baignés par le soleil, avec des températures particulièrement agréables pour la saison, de 2 à 3°C au dessus des normales saisonnières.



La bande côtière qui s'étire le long des littoraux n'est pas en reste, avec, une soleil durablement installé pour la journée.



Les températures Maximales atteignent 25 à 28°C sur le littoral, 22 ou 24°C dans les cirques, et 17 à 18°C vers la Plaine des Cafres et la Plaine des Palmistes et 18 à 20°C au Volcan.



L'alizé de secteur Est est modéré. Des rafales d'Est soufflent entre 35 et 45 km/h sur le littoral Nord-Est de Champ Borne à Saint-Denis. De même, entre Saint-Joseph et Saint-Pierre, il faut sporadiquement s'attendre à des rafales d'Est qui soufflent entre 40 et 50 km/h.



La mer est agitée à très localement forte sur l'extrême Sud-Est du Sud-Sauvage. La houle d'alizé atteint environ 2 mètres. De Saint-Gilles à Le Port et Saint-Denis, la mer est belle à peu agitée.