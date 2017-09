Chaque année, le magazine Terre Sauvage et l'Office National des Forêts (ONF) lance le concours de l'arbre de l'année. pour cette nouvelle édition c'est le Baobab de Trois-Mares qui a été retenu pour représenter La Réunion. L'année dernière c'était le banian du Port. Les internautes peuvent voter pour leur arbre préféré depuis le 4 septembre. Pour l'heure, c'est l'arbre réunionnais qui arrive en tête des votes du public.

515, c'est le nombre de votes que détient le Boabab de Trois-Mares, loin devant les 365 votes de l'If topiaire du Nord-Pas-de-Calais - Picardie, à ce jour. Au total, 14 arbres se disputent le prix de l'arbre de l'année 2017. Ces arbres ont été sélectionné le 4 septembre pour participer à ce concours qui récompense des arbres de France présentés par des groupes et sélectionnés pour leurs caractéristiques, quelles soient naturalistes, esthétiques qu'historiques. La campagne de sélection avait débuté en décembre dernier.

Le 4 septembre, le magazine Terre Sauvage et l'ONF avait choisi le baobab de Trois-Mares, au Tampon, pour représenter l'île de La Réunion. Cet arbre exotique non envahissant mesure 8m de hauteur, le diamètre de son houppier est de 8m et la circonférence de son tronc est de 3,5m. Son âge est estimé à 50 ans.

D'après la fiche de présentation sur le site du concours, l'arbre réunionnais tient son originalité de sa forme et de la rareté de son essence : "Les branches épaisses et robustes. Le tronc est gris et strié de cicatrices à sa base (dûes à son histoire) et lisse en hauteur." Son emplacmeent joue également sur son originalité puisqu'il est situé au beau milieu d'un rond-point en centre-ville.

"En floraison, il a des fleurs blanches pendantes qui peuvent mesurer jusqu'à 15 cm et sont suspendues au bout d'un long pédoncule. Le fruit du baobab (pain de singe) se présente sous forme d'oblongue d'environ 100 mm de diamètre et de 200mm. Chacun de ses fruits ovales comportent plusieurs de graines. Les fruits sont comestibles.", peut-on lire sur le site du concours.

Le public peut voter pour son arbre préféré jusqu'au 1er décembre 2017 sur le site www.arbredelannee.com. Le 19 décembre, le jury annoncera les résultats et procédera à la remise du "Prix du Jury 2017 et du "Prix du Public 2017. Pour rappel, l'année dernière, le banian du Port avait fini à la deuxième place du prix du public.

