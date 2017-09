Avec 276 100 nuitées au 2e trimestre 2017, la fréquentation de l'ensemble des hôtels réunionnais augmente de 7 % par rapport au 2e trimestre 2016. Cette embellie concerne toutes les régions, les hôtels du Sud étant les premiers bénéficiaires (+ 16 %). Ceux de l'Ouest et du Nord-est progressent respectivement de 5 % et 3 %.

Avec 276 100 nuitées au 2e trimestre 2017, la fréquentation de l'ensemble des hôtels réunionnais augmente de 7 % par rapport au 2e trimestre 2016. Cette embellie concerne toutes les régions, les hôtels du Sud étant les premiers bénéficiaires (+ 16 %). Ceux de l'Ouest et du Nord-est progressent respectivement de 5 % et 3 %.

Ce sont les hôtels non classés qui profitent le plus de la fréquentation avec une hausse de 26 %. Les hôtels haut de gamme, eux, affichent une hausse de 17 %. À l'inverse, la fréquentation diminue dans les hôtels classés 3 étoiles (- 4 %), du fait principalement qu’un hôtel à grande capacité n’ait pas renouvelé son classement en 3 étoiles. Le basculement de cet hôtel en catégorie "non classé" est aussi à l’origine de l’embellie de cette catégorie.

La hausse de fréquentation s'accompagne également d'une forte augmentation du taux d’occupation des hôtels (+ 5 points) par rapport au 2e trimestre 2016. Il s'établit à 60,8 % de chambres occupées.

Le taux d’occupation s’accroît pour toutes les catégories d’hôtels : il augmente fortement dans les hôtels non classés (+ 10 points) et plus modérément dans les hôtels classés (+ 4 points). Au cours de ce trimestre, la fréquentation est particulièrement dynamique aux mois d’avril et de juin.

À lire également : La fréquentation hôtelière progresse de 2% au 1er trimestre 2017

de/www.ipreunion.com