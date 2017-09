Ce mardi 12 septembre 2017 signe la première mobilisation sociale sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le point qui fâche : la loi Travail. À La Réunion, l'intersyndicale CGTR-FSU-Unef-Solidaires a lancé un appel à la mobilisation. Des membres de FO devraient également être de la partie. Suivez cette mobilisation en live. Les manifestants ont prévu de se rassembler au Jardin de l'État à partir de 9 heures pour ensuite rejoindre la préfecture. (Photo archives)

Cette première journée de mobilisation contre la loi travail vise les ordonnances du code du travail, dévoilées la semaine dernière par le gouvernement. Le projet prévoit 36 mesures, qui n'ont pas manqué de faire réagir les syndicats. Entre autres : le plafonnement des indemnités prud'homales, le fusionnement des instances représentatives du personnel, le licenciement économiques. Lire aussi - 36 mesures qui divisent les syndicats en Métropole et à La Réunion Une première épreuve de la rue pour Emmanuel Macron, qui se prépare à un rassemblement national. Sur l'île, le défilé devrait partir à 9 heures du Jardin de l'État, à Saint-Denis, pour rejoindre la préfecture. Plusieurs perturbations ont été annoncées dans les écoles autour de la surveillance et de la restauration scolaire. Lire aussi - Le point sur les perturbations dans les écoles ce mardi.

À La Réunion, l'intersyndicale CGTR-FSU-Unef a lancé un appel à la mobilisation. Le syndicat Solidaires les a également rejoint. Du côté de FO, l'union départementale affirme soutenir les initiatives de ses membres sans pour autant appeler à descendre dans la rue.

Parallèlement, Emmanuel Macron a déclaré depuis Athènes qu'il ne céderait rien "aux fainéants, aux cyniques et aux extrêmes". Un message clair aux manifestants de ce mardi. Les réactions indignées se sont enchaînées : le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'est notamment dit "scandalisé" . L'Elysée n'a pas eu d'autre choix que de préciser le propos du chef de l'État via Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, qui a assuré que le président visait "ceux qui n'ont pas eu le courage de faire les réformes nécessaires" durant les "trente dernières années". Autrement dit ses prédécesseurs François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Reste à voir comment réagira t-il face à cette première épreuve de la rue sous son quinquennat.