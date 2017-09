Les représentants du SNALC (syndicat national des lycées et collèges) et du SNE (syndicat national des écoles) s'exprimaient ce mercredi matin 13 septembre 2017 à Saint-Denis sur une rentrée jugée "chaotique" dans le premier degré. Ils évoquaient également le retour à la semaine des quatre jours espéré d'ici janvier 2018. L'occasion aussi d'aborder les dysfonctionnements dans l'organisation des cours au collège. Découvrez toutes les explications de ces syndicalistes en vidéo. (Photo d'illustration)

Jean-Louis Pradel revient sur la retour en classe décalé dans 19 communes sur 24 de l'île le 22 août. Il détaille les raisons de ce dysfonctionnement dans la vidéo suivante.

Le dirigeant du syndicat évoque aussi le retour à la semaine de quatre jours souhaité par son organisation dès janvier 2018. Selon lui et ses collègues, tout le monde souhaite revenir le plus rapidement possible aux anciens rythmes scolaires sauf le recteur d'académie, Vêlayoudom Marimoutou.

Anthony Payet du SNE évoque lui les conséquences de la diminution des contrats aidés. D'après l'enseignant, le pire semble à prévoir car plusieurs de ces emplois se termineront dans les prochains mois. Ses explications.

Jérôme Motet, vice-président académique du SNALC, présente ses solutions pour améliorer l'organisation des enseignements au collège.

