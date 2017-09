BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 12 septembre 2017



- Saint-Pierre - La jetée sera sécurisée - Des habitants de Terre-Sainte ne veulent pas des touristes au port

- L'association Lataniers nout ker d'vie s'oppose à la carrière - "La santé des enfants vaut plus que des millions"

- Le challenge est présidé par Antoine Guillon - Le Trail de Bourbon, l'ultime étape de l'Ultra Mountain National Tour

- Programme des Journées Européennes du Patrimoine - Les sites culturels du Département ouvrent leurs portes

- Ça s'est passé un 13 septembre - La ferme Aquacole annonce sa fermeture

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De belles éclaircies sur le littoral

Saint-Pierre - La jetée sera sécurisée - Des habitants de Terre-Sainte ne veulent pas des touristes au port

Ce lundi 5 septembre 2017, la municipalité de Saint-Pierre présentait ses projets pour la modernisation du port de plaisance. Au programme : des travaux de sécurisation de la jetée, qui pourront démarrer après une phase d'étude de faisabilité. À terme, le site pourrait accueillir des croisiéristes. L'idée ne plaît pas à certains habitants de Terre-Sainte, qui estiment que leur quartier pourrait perdre son authenticité.

L'association Lataniers nout ker d'vie s'oppose à la carrière - "La santé des enfants vaut plus que des millions"

Une seule affaire figure au conseil municipal exceptionnel de La Possession ce jeudi 14 septembre 2017. Les élus se prononceront sur l'approbation du lancement de la procédure de concession de travaux pour l'exploitation du site des Lataniers et sa remise en valeur. Autrement dit, il s'agit de donner le feu vert ou non à l'ouverture de la carrière dans la ville. Les membres de Lataniers nout ker d'vie (NKV) y assisteront afin de signifier leur désaccord. (Photo d'archives)

Le challenge est présidé par Antoine Guillon - Le Trail de Bourbon, l'ultime étape de l'Ultra Mountain National Tour

Depuis l'année 2016, le trail de Bourbon fait partie de l'Ultra Mountain National Tour. Cette année encore, la course relève le défi du challenge présidé par le champion Antoine Guillon. Des Vosges jusqu'aux Pyrénées, les traileurs passeront par les Alpes et le Massif Central avant de plonger sur la Corse et La Réunion. Le passage sur l'île clôture le circuit.

Programme des Journées Européennes du Patrimoine - Les sites culturels du Département ouvrent leurs portes

Le 16 et 17 septembre prochains seront consacrés aux journées Européennes du Patrimoine, ayant pour thème "Jeunesse et Patrimoine". Pour cette nouvelle édition, la 34ème, le Département ouvre tous les équipements culturels gratuitement aux jeunes et aux moins jeunes pour une manifestation riche en nouveautés, notamment avec le lancement de la première application numérique d'aide à la visite de musée à La Réunion.

Ça s'est passé un 13 septembre - La ferme Aquacole annonce sa fermeture

La société aquacole des Mascareignes (SAM), plus connue sous le nom de la ferme aquacole de la baie de Saint-Paul, a décidé de cesser son activité. L'annonce a été faite, ce jeudi 13 septembre 2012 lors d'une conférence de presse, par Patrick Hoareau, président de la société. Une décision "douloureuse" et "irrévocable" qui est due, selon lui, à une "situation financière fragilisée" depuis 2009 mais aussi en raison des "campagnes médiatiques" pendant la crise requin.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De belles éclaircies sur le littoral

Ce mercredi 13 septembre, Météo France annonce un temps ensoleillé sur les plus hauts sommets. Les nuages pointeront le bout de leur nez sur les plaines et cirques de l'île.