Ce samedi 16 et dimanche 17 seront dédiés aux journées européennes du patrimoine. L'occasion pour la ville de Saint-Denis d'animer ses quartiers. Cette année, ils sont neuf à accueillir les Réunionnais : Le Chaudron, L'ancien hôtel de Ville, La Montagne, Le Brûlé, Domenjod, Bas de la Rivière, le Centre-ville, La Providence et Sainte-Clotilde. Durant deux jours, ateliers, expositions et visites et pleins d'autres possibilité de découvrir le patrimoine. Le lien du programme est à retrouver en fin d'article.

L'année dernière, seuls trois quartiers ont joué le jeu des journées européennes du patrimoine. Cette année, ils sont neuf. "On espère que les années suivantes tous les quartiers pourront organiser des actions pour l'événement", lâche Laurent Segelstein, animateur de l'architecture et du patrimoine de la Ville de Saint-Denis, en charge du Label Ville d'Art e; t d'Histoire. Focus sur les actions phares de chaque quartier participant :

- Samedi 16 septembre -

Le Bas de La Rivière mise beaucoup sur la généalogie. Les Réunionnais qui viendront avec leur ivret de famille pourront repartir avec un arbre généalogique. Des extraits d'actes de naissance seront également délivrés sur demande. Outre la mémoire, l'église de la Délivrance ouvrera ses ortes pour deux visites d'une heure. Les places étant limitées, la réservation se fait au 0692 59 55 61.

La case de Domenjod proposera aux participants des ateliers lontan durant lesquels ils pourront faire un montage de salle verte, apprendre la cuisson au feu de bois, le pliage de samoussas, le triage de brèdes... Les enfants pourront faire des activités telles que des course la roue et des jeux lontan.

Le Centre-ville organisera des visites guidées mais le clou du spectacle est dédié à l'ancien Restaurant "Chez Marcel". Une soirée hommage lui sera destinée de 18h à 22h. Musiques mais aussi diffusion de la série "Flamboyant", tournée "Chez Marcel" et projections de Lionel Lauret. Un repas sera également organisé avec pour menu Rougail Saucisses un carri poulet. Le prix de 7 euros comprend boisson et repas.

L'Ancien Hôtel de Ville propose des rencontres intergénérationnelles le samedi 16, intitulées "Ditess c'était comment le temps lontan". Une rencontre entre deux gramounes, un ayant grandi dans les hauts de St François, l'autre au centre-ville, et des enfants, originaires des quartiers de la Ville. L'occasion sera pour tout à chacun d'échanger sur le vie d'avant et des traditions. "Tout le monde pourra assister à ces rencontres riches de paroles et de transmission. Mais aucune interaction n'est possible avec le public", rappelle Laurent Segelstein.

Le Chaudron, mise sur le temps. Le public découvrira le Chaudron au fil du temps, de 1880 à aujourd'hui. La Ville a souhaité mettre en avant un éveneemnt marquant du quartier, celui de la création des tous premiers logements sociaux du Cahudron dans les années 1660. Pour cela, un appartement sera pour l'occasion rehaménagé. Les visiteurs ppourront ainsi découvrir l'apprtement comme il a été construit au début. Un retour dans le temps qui ne durera qu'une journée, le samedi 16.

- Dimanche 17 septembre -

La Providence met en avant les associations du quartier. Chacune d'entre elle pourra faire des démonstrations de ces actions toute l'après-midi du dimanche 17 septembre.

Sainte-Clotilde, toute la journée du dimanche sera consacrée à l'explication autour de la fouille archéologique "découverte de la cullée d'appontement de la marine Richard", au niveau de l'espace Banian, en face de la Cité des Arts. Egalement, un poind sera mis sur la présentation des personnages illustres de Sainte-Clotilde.

Le Brûlé, en partenariat avec le Parc National organsie des randonnés à la Plaine Chicot et à la Cascade Maniquet le dimanche. Les randonneurs iront à la rencontre du Tuit Tuit dans la réserve de la Roche Ecrite mais aussi sur les traces historiques de l'occupation humaine dans les Hauts du Brûlé.

La Montagne 15ème à la Leproserie de Saint-Bernard le Samedi, la Ville en partenariat avec la DACOI, organise des ateliers pédagogiques de fouille avec les enfants. Ils pourront aussi parcourir l'exposition des objets et légumes lontan.

Chaque quartier propose diverses autres activités. L'intégralité du programme est à retrouver sur ce lien.

