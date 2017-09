Ce mercredi 13 septembre 2017, Paris sera officiellement nommée ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. Pour ce début de saison 2017, toutes les fédérations nationales attendent impatiemment ce grand rendez-vous sportif et les futurs athlètes commencent d'ores et déjà leur préparation. La fédération française de lutte a choisi cette année, le Réunionnais Valentin Damour, 17 ans pour intégrer l'INSEP (Institut National du Sport, l'Expertise et de la Performance). Il y rejoindra un autre Réunionnais Charles Afa, 19 ans. Les deux lutteurs sont licenciés au lutte club Saint-Joseph.

Ce mercredi 13 septembre 2017, Paris sera officiellement nommée ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. Pour ce début de saison 2017, toutes les fédérations nationales attendent impatiemment ce grand rendez-vous sportif et les futurs athlètes commencent d'ores et déjà leur préparation. La fédération française de lutte a choisi cette année, le Réunionnais Valentin Damour, 17 ans pour intégrer l'INSEP (Institut National du Sport, l'Expertise et de la Performance). Il y rejoindra un autre Réunionnais Charles Afa, 19 ans. Les deux lutteurs sont licenciés au lutte club Saint-Joseph.

Un potentiel et un parcours sportif qui laissent présager un très bel avenir en bleu pour Charles et Valentin.

Le parcours de Charles Afa :

2012 : Il intègre le centre formateur de Saint-Joseph

2013 : Il se fait remarqué par les entraineurs nationaux.

2014 : Il décroche une médaille de bronze au championnat de France puis intègre le pôle espoir de Font-Romeu dans les Pyrénées

2015 Il intègre le pôle France de Ceyrat et décroche le titre de champion de France de lutte Gréco-Romaine et une médaille de bronze de lutte libre chez les cadets. Il est sélectionné pour les championnats d’Europe cadet en Serbie en août 2015.

2016 : Il intègre l'INSEP et décroche un nouveau titre de champion de France. Médaille de bronze aux championnats du monde scolaire en Turquie en juillet 2016. Participation au championnat du monde junior en septembre 2016 à Macon.

2017 : Participation au championnat d’Europe junior en Allemagne.

2017/2018 : 2éme année à l’INSEP

Le parcours de Valentin Damour :

2012 : Il intègre le centre formateur de Saint-Joseph.

2013 : Il se fait déjà remarqué par les entraineurs nationaux.

2014 : Il décroche deux médailles de vice-champion de France chez les minimes et intègre le pôle espoir de Font-Romeu dans les Pyrénées

2015 : Il devient champion de France de lutte libre et lutte gréco-Romaine chez les cadets. Il est sélectionné pour les championnats d’Europe cadet en Serbie en août 2015.

2016 : Il intègre le pôle France de lutte libre à Ceyrat. Médaille de bronze aux championnats du monde scolaire en Turquie en juillet 2016. Il décroche la 10éme place au championnat du monde junior en septembre 2016 à Macon.

2017 : Il décroche une 5ème titre de champion de France. Sa bonne saison le mène jusqu’au championnat d’Europe où il se classe 5éme au mois de juin. ( la meilleur place des lutteurs Français cette année). Il passera son BAC en septembre pour cause de calendrier sportif incompatible en juin dernier.

2017/2018 c’est le prestigieux INSEP qui fait appel à lui, il y poursuivra ses études de journalisme.



Les deux jeunes champions sont en préparation pour les grandes échéances telles que les championnats du monde sénior mais surtout pour les JO de 2024. En 2020, se dérouleront les jeux olympiques au Japon, échéance à laquelle il faudra y penser également.