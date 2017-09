Après le passage de l'ouragan Irma sur le îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, la solidarité est venue de partout et notamment de la Croix-Rouge. L'associaiton a annoncé l'envoie de renforts par avion. Nous publions leur communiqué dans son intégralité. (Photo AFP)

Les conséquences dramatiques de l’ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy se confirment d’heure en heure. Si le passage de José et des questions de sécurité ont ralenti le déploiement de l’aide ce week-end, la Croix-Rouge française est désormais pleinement opérationnelle et va démultiplier ses actions dans les prochaines semaines.

Malgré les difficultés liées au passage de José et aux questions sécuritaires, la première équipe de la Croix-Rouge française a pu rapidement reprendre contact avec la population et participer aux aides apportées dans les 9 centres d’hébergement d’urgence. Une trentaine d’équipiers supplémentaires sont partis lundi avec du matériel afin d’assurer le stockage et la distribution de produits de première urgence : des kits hygiène pour 3 000 foyers ainsi que des kits famille comprenant abris, moustiquaires, kits bébés, matériel de cuisine,… Des équipiers du service de maintien et de rétablissement des liens familiaux seront également à la disposition des personnes à la recherche de leurs proches.

Un Airbus A350 décolle aujourd’hui de Roissy afin d’apporter du renfort en hommes et en matériel. Les renforts comprendront une soixantaine de secouristes, 4 équipiers d’urgence spécialisés en promotion à l’hygiène, en distributions d’urgence et abri, 4 coordinateurs ainsi qu’1 médecin et 1 infirmier rejoindront les équipes sur place. L’avion emportera également 130 m3 de matériel pour renforcer l’aide directe aux populations touchées : équipements pour le stockage et la distribution d’eau, 10 groupes électrogènes, 3 000 lampes solaires, matériels pour actions de sensibilisation et de

distribution, 1 200 lits, 1 camp de base, 20 kits éclairage, etc.

Depuis samedi, en Guadeloupe, la Croix-Rouge française a mis en place un centre d’accueil des impliqués (CAI) à l’aéroport pour accueillir et réconforter les sinistrés rapatriés par avions de Saint-Martin, en particulier des femmes et des enfants. Un dispositif d’accueil similaire est prévu aux aéroports de Roissy et d’Orly pour accueillir les personnes qui souhaitent rentrer en France métropolitaine

Depuis le début de la crise une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge française participe 24h/24 à la cellule téléphonique mise en place au ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. Enfin, le service de Rétablissement des liens familiaux est toujours mobilisé pour s’assurer que les familles ne seront pas séparées lors des opérations d’évacuation mais aussi pour maintenir le contact entre les proches. Le site familylinks.icrc.org/cyclone-irma/fr est activé pour toute demande de recherche de personnes.

La Croix-Rouge française a plus que jamais besoin de la générosité de tous. Afin de répondre à l’urgence et de préparer l’important travail de reconstruction qui s’annonce, la Croix-Rouge française a d’ores et déjà déployé plus de 200 volontaires sur place qui viennent en renfort des 500 bénévoles et salariés de ses délégations territoriales dans les Caraïbes. Elle lance un appel à dons.