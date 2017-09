Dans le cadre de la 10ème édition du rallye de Bourbon, la circulation et stationnement seront interdits sur la RD 52 Chemin du Butor à Mare à Vieille Place (Salazie) et à l'intersection de la rue du Mère Louis Mancel et Eugène Jouanno à Grand Ilet (Salazie) le samedi 16 septembre 2017 de 17h15 à 22h30 et le dimanche 17 septembre 2017 de 8h00 à 11h00 (Photo d'illustration)

