Ce lundi 11 septembre 2017, Sea Shepherd et son fondateur Paul Watson comparaissaient pour diffamation à l'encontre du surfeur réunionnais Jérémy Florès. L'organisation de défense de la faune et flore marine a accusé ce dernier ainsi que le gouvernement français d'être "complices des circonstances qui ont vu 20 attaques depuis 2011 (22 aujourd'hui - NDLR)". Le délibéré est attendu le 8 octobre.

Ce lundi 11 septembre 2017, Sea Shepherd et son fondateur Paul Watson comparaissaient pour diffamation à l'encontre du surfeur réunionnais Jérémy Florès. L'organisation de défense de la faune et flore marine a accusé ce dernier ainsi que le gouvernement français d'être "complices des circonstances qui ont vu 20 attaques depuis 2011 (22 aujourd'hui - NDLR)". Le délibéré est attendu le 8 octobre.

Ni Jérémy Florès, ni Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, n'étaient présents à la barre du tribunal correctionnel de Dax ce lundi, indique le Sud-Ouest de ce mardi 12 septembre 2017. L'organisation de défense de la faune et flore marines comparaissait pour diffamation à l'encontre du surfeur réunionnais. Tout commence suite à l'attaque mortelle survenue à la Rivière du Mât en février qui a coûté la vie à Alexandre Naussac, jeune bodyboardeur. Après ce drame, Jérémy Florès publie un hommage via Instagram, qui fait réagir le célèbre surfeur Kelly Slater. "La Réunion a besoin de mettre en place une régulation conséquente, et ce quotidiennement" avait t-il notamment affirmé en évoquant la pêche aux requins. Comme à chaque attaque, s'ensuit alors une vague de critiques entre les pro et contre pêche.

Via un éditorial publié le 27 février sur le site de la fondation, Paul Waton accuse ensuite l'abattage préventif des squales, défendu par le surfeur réunionnais, d'être à l'origine de la multiplication des attaques. "Jérémy Florès et le gouvernement français sont complices des circonstances qui ont vu 20 attaques depuis 2011 (22 aujourd'hui - NDLR)" écrit le fondateur de Sea Shepherd. D'où l'ouverture d'une procédure en diffamation.

Ce lundi, la partie civile a réclamé 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, indique le Sud-Ouest. Ce montant serait reversé à une association réunionnaise. Le délibéré est attendu pour le 8 octobre.