Depuis l'année 2016, le trail de Bourbon fait partie de l'Ultra Mountain National Tour. Cette année encore, la course relève le défi du challenge présidé par le champion Antoine Guillon. Des Vosges jusqu'aux Pyrénées, les traileurs passeront par les Alpes et le Massif Central avant de plonger sur la Corse et La Réunion. Le passage sur l'île clôture le circuit.

L'Ultra Mountain National Tour (UMNT), c'est d'abord 8 courses qui s'étalent sur une période de 8 mois, d'avril à octobre. C'est aussi pas moins de 100 kilomètres et 6000 mètres de dénivelé positif. Et enfin, c'est surtout la découverte de territoires et paysages exceptionnels... comme La Réunion avec le trail de Bourbon. La course du Grand Raid vient clôturer le challenge de l'UNMT. C'est la seconde fois que l'île fait partie des étapes de l'Ultra, présidé par le champion Antoine Guillon et son équipe. Pour rappel, l'Hérautais connaît bien notre département : il a remporté la Diagonale des Fous en 2015.

Au delà du classement du challenge, compte également un classement sur les "montées remarquables". Autrement dit, sur chaque épreuve, une ascension remarquable est chronométrée. C'est la montée du rempart du Maïdo entre la Brèche et sa sortie qui sera concernée sur le trail de Bourbon pour l'ensemble des coureurs.

Pour être classés, les concours de l'UNMT doivent terminer au minimum deux épreuves. Voici les huit courses recensées : l'Ultra du Pas du Diable, les Aventuriers du bout de la Drôme, le Grand Raid 6666, l'Ultra Trail di Corsica, l'Echappée Belle, l'Infernal des Vosges, le 100 Miles Sud de France ainsi que le Trail de Bourbon. Ce dernier représente 112 kilomètres et plus de 6570 mètres de dénivelé positif.

Toutes les infos sont sur le site de l'Ultra Mountain National Tour 2017.