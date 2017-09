Ce jeudi 14 septembre 2017, Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Réunion (OPR) a été placé en garde à vue, nous indiquent nos confrères de Linfo.re. Il était convoqué à la brigade de gendarmerie de l'Étang-Saint-Paul à la suite de l'organisation du rassemblement "Nou't tout dan la mer" aux Roches Noires. Près d'un millier de personnes s'étaient rassemblées sur la plage malgré l'arrêté municipal d'interdiction de la manifestation. 200 personnes s'étaient également mises à l'eau pour protester contre l'arrêté d'interdiction de la baignade, mis en place par la préfecture depuis 2013.

Ce mercredi, l'association Océan Prévention Réunion annonçait que le secrétaire de l'association, Jean-François Nativel, était convoqué pour une audition chez les gendarmes ce jeudi. Il devait être entendu dans le cadre de l'organisation de l'événement "Nout't tout dan la mer" ce dimanche.

Pour rappel, le rassemblement était organisé par Océan Prévention Réunion (OPR). Il a été interdit par arrêté de la mairie de Saint-Paul, compte tenu de "l'absence de dépôt en mairie d'une quelconque demande d'autorisation" et des possibles "problème de sécurité" et de "graves troubles à l'ordre public".

En raison de la recrudescence des attaques de requins, un arrêté préfectoral interdit depuis juillet 2013 la baignade et les activités nautiques hors du lagon. La plage des Roches Noires se trouve hors des zones autorisées. Malgré cette interdiction et celle de la municipalité, environ 200 personnes se sont mises à l'eau pour y rester environ une demi-heure. La foule avait embarué avec elle bateaux, paffles, jets skis et plongeurs. Les manifestants s'étaient ensuite dispersés dans le calme en milieu de journée.

Saint-Paul est la seule commune de l'île impactée par la crise requin à avoir mis en place des zones de baignade et de pratiques nautiques protégées, notamment, par des vigies et des filets. Mis à mal par les épisodes houleux qui agitent ponctuellement la côte ouest, ces filets ont été endommagés depuis leur mise en service début 2014 au large de Roches Noires et de Boucan Canot, les deux plages emblématiques de la côte ouest. Elles sont aussi particulièrement prisées des surfeurs. Ce vendredi, Joseph Sinimalé, le maire de Saint-Paul, a annoncé le lancement de travaux pour la mise en place d'un nouveau type de protection mieux adapté aux conditions climatiques.

Depuis 2011, date de la recrudescence de la crise squales, 21 personnes ont été attaquées par des requins. Neuf sont décédées. Plus la moitié de ces attaques mortelles concernent des surfeurs ou des bodyboarders.