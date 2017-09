Bonjour à tous, voici les titres développés ce jeudi 14 septembre 2017 :



- Baisse des loyers pour compenser celle des APL - Les bailleurs sociaux de l'île inquiets

- Mathieu Caizergues aurait été vu en vie dans les hauts de Saint-Joseph

- Réforme de la loi travail par ordonnances - Pourquoi tout le monde s'en fout

- Ils se mobilisent pour les contrats aidés - Les emplois verts prêts à nettoyer les jardins de la préfecture

- Une pizza... aux larves de guêpes

- Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité - Le TCO lance un jeu concours pour les établissements scolaires

Baisse des loyers pour compenser celle des APL - Les bailleurs sociaux de l'île inquiets

Le premier ministre Edouard Philippe a affirmé ce mercredi 13 septembre 2017 que la baisse des aides personnalisées au logement (APL) n'aurait "aucun impact" pour ses locataires. En précisant qu'elle serait compensée par une diminution des loyers identiques. Ces mesures restent pour le moment imprécises et suscitent l'inquiétude chez les bailleurs sociaux locaux.

Mathieu Caizergues aurait été vu en vie dans les hauts de Saint-Joseph - Le jeune gendarme a disparu dans Mafate

Mathieu Caizergues, le jeune gendarme portait disparu depuis le vendredi 23 juin 2017, aurait été vu par des pique-niqueurs ce samedi 9 septembre à la Crête dans les hauts de Saint-Joseph. Amaigri mais bien en vie, le jeune homme aurait été "formellement identifié" par des témoins affirme la famille du gendarme. La mère de Mathieu Caizergues est arrivée à La Réunion ce mercredi pour participer à la relance des recherches. Le jeune homme a disparu a disparu dans le cirque de Mafate alors qu'il était en randonnée avec deux amis

Réforme de la loi travail par ordonnances - Pourquoi tout le monde s'en fout

La première grande manifestation sous le quinquennat d'Emmanuel Macron se déroulait ce mardi 12 septembre 2017 partout dans le pays. Moins d'un demi-million de personnes descendait dans la rue pour s'opposer à la réforme de la loi travail par ordonnances. À Saint-Denis, plus de 2 000 manifestants se déplaçaient.

Ils se mobilisent pour les contrats aidés - Les emplois verts prêts à nettoyer les jardins de la préfecture

Ce jeudi 14 septembre 2017, les emplois verts ont prévu de se rassembler dans les jardins de la préfecture. Leurs revendications : la sauvegarde des contrats aidés. La mobilisation est menée par la Plateforme des associations emplois verts de La Réunion (PAEV974).

Une pizza... aux larves de guêpes

Une pizza aux larves de guêpes, ça vous tente ? C'est la recette simple et insolite qu'a tentée un internaute. Il raconte l'avoir découverte dans une pizzéria un ou deux ans auparavant. Et vu qu'il n'a jamais eu la chance d'y goûter, il s'est risqué à l'expérience. Si vous êtes vous-mêmes intéressé, retrouvez la marche à suivre ci-dessous.

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité - Le TCO lance un jeu concours pour les établissements scolaires

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité qui aura lieu du 16 septembre au 22 septembre 2017, le Territoire de la Côte Ouest (TCO) a lancé un jeu concours a destination des établissements scolaires. Le but étant pour les élèves des écoles élémentaires, collèges, et lycées de récolter un maximum de piles usagers. Chaque catégorie de structure ayant le plus de piles (en kilo) gagne le concours. A la clé, un autocar de 57 places pour la sortie pédagogique au choix de l'établissement.