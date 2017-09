La coopérative carburants d'intérêt régional public privé (CCIRPP) a tenu aujourd'hui, le jeudi 14 septembre, une conférence de presse pour annoncer les raisons de son dépôt de plainte à l'encontre de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP). La SARL dénonce une une abus de position dominante et une exploitation abusive de la SRPP. Cette dernière refuse l'accès au stockage comme prévu par les textes signés le 12 septembre 2012.

Mourad Guelalta, gérant de la CCIRPP, accompagné de deux représentants des syndicats de transporteurs, Joël Mongin de la FTOI et Johny Arnachellum, de l'Unostra, a exprimé son mécontentement ce matin. Il n'accepte plus que la SRPP leur bloque l'accès au stockage du carburant.

Déterminé, il souhaite que la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers respecte ses engagements et la loi "Le décret Lurel oblige au partage. La SRPP a signé un engagement à Paris devant les services de l’Etat et s'est engagé à partager. Aujourd'hui elle ne le fait pas. Le problème que ce non-partage ne se fait pas légalement " , lâche Mourad Guelalta.

"Il n'y a pas de concurrence mais une main mise sur les produits pétroliers alors que nous avons notre compagnie, nous pouvons faire une meilleure concurrence comme la téléphonie", déclare le gérant de la CCIRPP. Pour l'heure, elle a saisi la Dieccte : "elle seule a le pouvoir de les obliger à signer le contrat d'accès à mettre une fin au monopole pétrolier à La Réunion". Elle envisage de saisir le Procureur de la République

- Le gazoil, 15cts moins cher -

Mourad Guelalta dénonce également le fait que la SRPP lui demande des frais avant que la coopérative commence l'importation : " Elle m'oblige à payer une caution de 4000%. Il fat que je débourse une rente avant même que je commence à travailler. Il veut me ruiner pour m’empêcher de rentrer. Ce n’est pas légale".

Cela fait désormais cinq années que la coopérative attend l'accès au stockage. Elle assure que son arrivée pourrait faire chuter le prix du gasoil de 15cts par rapport aux prix actuels. Un argument qui ne laisse pas indifférent les transporteurs. "Notre corps de métier c'est le transport dont la première matière est le carburant. Nous sommes ammené a avoir un carburant à hauteur de 15 % moins cher, je ne pense pas qu’à La Réunion ça n’intéresse pas", déclare Joël Mongin, président de la Fédération des transporters Océan Indien.

Dans les prochais jours, la CCIRPP envisage de rencontrer le préfet et les autorités de l'Etat afin qu'ils puissent agir auprès de la Dieccte. Les transporteurs sont prêts à se mobiliser : "Si les autorités ne bougent pas, moi en général, on me retrouve devant la SRPP", conclut Joël Mongin.

de/www.ipreunion.com