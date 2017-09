Ce jeudi 14 septembre 2017, en fin de journée, plusieurs internautes mauriciens et réunionnais affirment avoir observé un étrange phénomène lumineux dans le ciel. Selon la page Actus Météos, il pourrait s'agir d'une entrée atmosphérique telle qu'un météorite. Aucune hypothèse n'est pour le moment confirmée. Certains évoquent également une secousse et un "boum" ressentis en début de soirée. (Photo : Mauritius Weather Updates et Georges)

Plusieurs témoignent parlent d'une "grosse traînée lumineuse" accompagnée d'un bruit sourd. Photos à l'appui, les internautes s'interrogent sur la nature de ce phénomène.

L'observation a également été faite à Maurice.

Selon la page Facebook Actus Météos 974, il n'est pas impossible qu'il puisse s'agir d'un météorite ou d'un autre type d'entrée atmosphérique. Aucune hypothèse n'a été confirmée. Le phénomène aurait été observé depuis différents coins de l'île.