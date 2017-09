Quel temps fera-t-il ce jeudi 14 septembre 2017 ? Devrez-vous allez travailler avec un parapluie ou prendre une casquette afin de vous protéger du soleil ? Le dernier mini-bulletin de Météo France Réunion vous donne toutes les indications nécessaires.

En matinée, on observe un grand beau temps sur le département avec un soleil omniprésent et un air très sec dans les hauts. L'après-midi, des nuages de pente se développent avec une préférence pour le côté ouest et sud-ouest de l'île. Cet air très sec se limite aux mi-pentes. Les hauts des pentes, les hauteurs et sommets restent ensoleillés.

L'alizé s'oriente à l'Est puis au Nord-Est l'après-midi en restant faible. Aucune rafale prévue. La mer est souvent peu agitée. Une petite houle de Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest et Sud.