Une pizza aux larves de guêpes, ça vous tente ? C'est la recette simple et insolite qu'a tentée un internaute. Il raconte l'avoir découverte dans une pizzéria un ou deux ans auparavant. Et vu qu'il n'a jamais eu la chance d'y goûter, il s'est risqué à l'expérience. Si vous êtes vous-mêmes intéressé, retrouvez la marche à suivre ci-dessous. (Photos et recette Damien Belim)

Pour les ingrédients, il vous suffit d'une pâte à pizza - de préférence faite maison -, 200 grammes de larves de guêpes fraîches ou congelées, une petit brique de crème fraîche liquide, un sachet d'emmental râpé ainsi que des olives noires.

Commencez par étaler la pâte à pizza avant de la garnir de crème fraîche. Rajoutez les larves de guêpes. Elles peuvent auparavant être légèrement frites à la poêle avec un peu de sel. S'il s'agit de larves congelées, n'oubliez pas de les laisser à décongeler pendant une dizaine de minutes. Parsemez ensuite le fromage et les olives. On met ensuite en four pendant 15 à 20 minutes avec une température à 200 degrés. Laissez refroidir et dégustez.

Merci à Damien Belim pour ce partage de recette insolite. Si vous tentez l'expérience, n'hésitez pas à nous en faire part dans nos commentaires. Et bon appétit !