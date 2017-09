Le plongeur Thierry Peres vient de nous transmettre des photos et une vidéo de l'opération réalisée récemment au large du Cap La Houssaye. L'équipe de l'émission d'Échappée Belle filmait ce retour à l'eau de l'espèce "eretmochelys imbricata, en voie d'extinction. Fin août, on retrouvait la tortue Miti, mascotte des Amis du Cap et de Kélonia, blessée par des hameçons pour la seconde fois.

Le plongeur Thierry Peres vient de nous transmettre des photos et une vidéo de l'opération réalisée récemment au large du Cap La Houssaye. L'équipe de l'émission d'Échappée Belle filmait ce retour à l'eau de l'espèce "eretmochelys imbricata, en voie d'extinction. Fin août, on retrouvait la tortue Miti, mascotte des Amis du Cap et de Kélonia, blessée par des hameçons pour la seconde fois.

Découvrez la vidéo de cette action.

Le centre de protection des tortues la prenait en charge pour soigner ses blessures. Après des résultats sanguins rassurants, elle était remise à l'eau pour le plaisir des apnéistes et des plongeurs habitués à la croiser près des côtes depuis mai 2008. En juin 2016, la tortue avait déjà été remise à l'eau lors d'une opération organisée par le collectif "Les Amis du Cap".

Lire aussi : La tortue avait été retrouvée blessée par des hameçons à la fin du mois d'août