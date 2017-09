Bonjour, voici les titres développés ce vendredi matin 15 septembre 2017 :



- Le leader de la France Insoumise arrive sur l'île ce vendredi - Cher Monsieur Mélenchon

- Après la garde à vue de Jean-François Nativel - Bloquer les routes ou se baigner, pas le même tarif

- Saint-Leu - Du 15 au 19 septembre : rendez-vous à la Fête de la Salette

- Saint-Paul - Préservation des jardins - Des mains vertes pour demain, devenez éco-citoyens

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Des températures supérieures à la normale

Bonjour, voici les titres développés ce vendredi matin 15 septembre 2017 :



- Le leader de la France Insoumise arrive sur l'île ce vendredi - Cher Monsieur Mélenchon

- Après la garde à vue de Jean-François Nativel - Bloquer les routes ou se baigner, pas le même tarif

- Saint-Leu - Du 15 au 19 septembre : rendez-vous à la Fête de la Salette

- Saint-Paul - Préservation des jardins - Des mains vertes pour demain, devenez éco-citoyens

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Des températures supérieures à la normale

Le leader de la France Insoumise arrive sur l'île ce vendredi - Cher Monsieur Mélenchon

Ce vendredi 15 septembre 2017, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise est attendu à La Réunion pour une visite de trois jours. Il devrait honorer plusieurs rendez-vous, avec un passage par la mairie du Port et au marché forain de Sainte-Marie. Un hommage à Paul Vergès au cimetière paysager ainsi qu'un meeting à Saint-André sont également prévus.

Ce vendredi 15 septembre 2017, Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Réunion a été placé en garde à vue. C'est suite au rassemblement "Nou't tout dan la mer" organisé aux Roches Noires qu'il a été entendu par les gendarmes et déféré devant le tribunal de Saint-Denis. Une décision qui interroge, au vu des récentes manifestations entraînant régulièrement des blocages de la route. Aucune garde à vue n'avait été prononcée.

La Ville de Saint-Leu organise la traditionnelle Fête de la Salette. Au programme de cette édition 2017, les incontournables manèges et les forains attendent le public jeune et moins jeunes du 15 au 19 septembre à la Ravine Saint-Leu et dans le Parc du 20 Décembre. La Fête de la Salette rime aussi avec concerts gratuits.

Saint-Paul, commune très vaste et dense de nature comporte de très nombreux jardins privés sur lesquels sont cultivés des plantes ornementales mais aussi des potagers. Ces cultures sont pris en charge par des administrés et se retrouvent aujourd'hui confrontées à une pression phytosanitaire grandissante favorisée par les activités agricoles intensives environnantes, l'urbanisation et les échanges croissants que La Réunion entretient avec l'extérieur. Ainsi, ans l'optique de préserver ces espaces, la Ville et la régie Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul (RNNESP) recherche des écojardiniers souhaitant ratifier la charte des Jardins Ecocitoyens.

Météo France a diffusé son bulletin météorologique de ce vendredi 15 septembre et il nous annonce du soleil et de la chaleur. Un beau temps chaud donc !